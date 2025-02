Guerra da taxa: Canadá, México, concorda em apaziguar Trump; A China volta | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu adiar uma tarifa de 25% no Canadá e no México após acordos de última hora com seus líderes. No entanto, uma taxa de 10% proposta na China entrou em vigor após o prazo aprovado na terça -feira.

Em uma ligação final, o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau concordou em abordar as principais preocupações de Trump, incluindo migração, segurança nas fronteiras e fluxo de fentanil. Enquanto isso, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum chegou a um acordo com Trump para exibir mais tropas ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México para impedir a migração ilegal. Em troca, Trump prometeu tomar medidas para limitar o tráfego de armas para o México. O presidente republicano concordou em manter a guerra de guerra com os vizinhos por 30 dias.

De acordo com uma declaração da Casa Branca citada pela Associated Press, Trump deve conversar com o presidente chinês Xi Jinping assim que nesta semana, o que aumenta a esperança de um possível acordo para evitar uma guerra comercial mais ampla.

As contramedidas da China nas taxas dos EUA

A China respondeu às tarifas do presidente Donald Trump com novas tarifas sobre várias importações dos EUA e uma pesquisa antitruste no Google.

Pequim anunciou uma tarifa de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito e uma tarifa de 10% em petróleo bruto, máquinas agrícolas e os grandes carros dos EUA.

Não é a primeira vez que os dois países participam de uma guerra comercial, em 2018, Trump levantou tarifas para produtos chineses que causaram represálias rápidas da China.

‘Não há vencedor na guerra comercial’

A China criticou os Estados Unidos por tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, alertando que Pequim “pode ​​ser forçado a tomar contramedidas”. Ele também enfatizou que “não há vencedor em uma guerra comercial”.

“Nós nos opomos firmemente a esse aumento injustificado e acreditamos que isso viola as regras da OMC (Organização Mundial do Comércio)”, disse o representante permanente da China antes da ONU, embaixador Fu Cong.

Fu fez os comentários em uma entrevista coletiva na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025. A sessão informativa ocorreu quando a China assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU de 15 membros em fevereiro.