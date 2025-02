Guerra da Ucrânia-russa: Zelenskyy diz que acredita que Putin está se preparando para a guerra contra os países da OTAN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no Social na verdade que teve uma conversa telefônica “longa e altamente produtiva” com o presidente russo Vladimir Putin. Segundo Trump, os dois líderes discutiram uma variedade de questões, incluindo guerra na Ucrânia, Oriente Médio, energia, inteligência artificial e sistema financeiro global.

Zelenskyy disse que aceitaria encontrar Putin pessoalmente depois de negociar um plano comum com Trump. Ele acredita que Trump desempenhará um papel essencial para acabar com a guerra russa-ucranina.

Quando começou o conflito da Rússia-Ucrânia?

A guerra da Ucrânia-Rússia começou em 2014 com a anexação da Crimeia. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia, o que levou à escalada do conflito existente. Putin disse que a expansão do alinhamento da OTAN e da Ucrânia com o Ocidente era ameaças à segurança russa, o que levou Moscou a invadir o país.