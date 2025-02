Guerra da Ucrânia-Rússia perto de seu fim? Zelensky aborda a Arábia Saudita, Vladimir Putin, Donald Trump também pode estar lá

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitará a Arábia Saudita na quarta -feira, 19 de fevereiro, um dia após uma reunião entre as autoridades russas e americanas, e há relatos de que o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Trump Também pode ir ao país do Oriente Médio. , causando sugestões de que uma possível reunião entre os três líderes mundiais para encerrar a guerra da Ucrânia-Rússia.

O porta -voz de Zelensky, Sergiy Nykyforov, disse que o líder ucraniano visitaria a Arábia Saudita com sua esposa como parte de uma visita oficial “planejada”.

Sua viagem chegará um dia depois que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, conhece as autoridades americanas como parte do que Kremlin diz que eles são esforços para reparar os laços de Moscou com Washington.