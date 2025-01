Guerra Israel-Gaza: 10 imagens comoventes que mostram o ‘sofrimento e o horror’ dos palestinos | Em fotos

A guerra em curso em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de Outubro de 2023, resultou em mais de 45.500 mortes palestinianas, segundo autoridades de saúde em Gaza. A maior parte dos 2,3 milhões de residentes de Gaza foram deslocados e grande parte da área foi devastada.

No ataque a Israel, 1.200 pessoas foram mortas e 251 pessoas foram feitas reféns em Gaza, segundo relatórios israelenses. Aqui estão dez fotografias de 2024 que mostram o “sofrimento” devido à guerra:

