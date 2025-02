Mundo

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente assistente da Rússia, Jurija Ushakov, participarão de uma reunião com os representantes dos EUA na Arábia Saudita, que será realizada amanhã, 18 de fevereiro. Sobre isso declarado Secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov.

Peskov disse que as negociações seriam dedicadas à “reconstrução de todo o complexo das relações russas-americanas”, além de “preparar possíveis negociações sobre o assentamento ucraniano e organizar uma reunião de dois presidentes”.

Bloomberg considerando as fontes 15. Fevereiro Ele escreveuQue a Arábia Saudita discutirá a potencial reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Federação Russa de Vladimir Putin, que pode ser realizada no final de fevereiro.

Na manhã de 17 de fevereiro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, voou para a Arábia Saudita. A delegação dos EUA também incluirá consultor do presidente de segurança nacional Mike Walz e um acordo especial no Oriente Médio de Steve Whitkoff.

Whitkoff visitou Moscou na semana passada. Oficialmente, o objetivo de sua jornada era retornar à terra natal do cidadão americano Mark Fogel, condenado por contrabando de drogas. Vogel foi trocado pelo Crypt -Alexander Vinnik russo. A Fox News informou que Whitkoff conheceu Putin enquanto viajava.

Em 16 de fevereiro, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse que não sabia nada sobre a próxima reunião na Arábia Saudita e expressou um alarmado ao planejar falar sobre acordos pacíficos, não consultados anteriormente com Kiev. Politico em relação aos funcionários ucranianos Ele escreveuQue a mensagem de negociações na Arábia Saudita foi uma surpresa para a Ucrânia. Trump na noite de 16 de fevereiro declaradoQue Zelensky estará envolvido nas negociações – no entanto, ele não determinou exatamente como.

Ucrânia

Na Ucrânia, devido ao atual bombardeio russo, as interrupções da corrente em emergência foram introduzidas em 17 de fevereiro.

Desconecte como Eles disseram Ukrengera é introduzida principalmente para consumidores industriais e negócios – mas não para consumidores domésticos. Eles influenciaram as regiões de Kyiv, Kyiv e Dnipropetrovsk.

Essas paradas foram curtas -duas horas após a primeira mensagem no Ukrenrener, eles disseram que “em um futuro próximo, todos os consumidores de energia serão alimentares”. Ao mesmo tempo, a empresa pediu aos cidadãos pelo menos até o final do dia que consumissem eletricidade economicamente.

Durante o inverno atual, no fundo do clima relativamente quente na Ucrânia, interromper os casos de emergência causados ​​por golpes russos à infraestrutura de energia ocorrem com menos frequência do que no inverno passado.

Última vez com luz de desligamento em massa relatado 3 de fevereiro – As exclusões de emergência foram usadas em nove áreas. A razão para isso foi o bombardeio do objeto de geração no fundo da redução da temperatura.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Darina. Este mundo não fará nada de bom para a Rússia, é um mundo chamado “ódio sem fim” e “hipocrisia”.

Por três anos, os russos já resultaram em tanta ódio simplesmente no fato de nosso nascimento (que) excede todas as fronteiras. Durante todo esse tempo, vivo com um constante senso de culpa – apesar do fato de que aqueles que são realmente culpados, é claro, não o sentem. E este mundo não nos ajudará a consertar tudo.

Os ucranianos pensam que não perdemos nada em comparação com eles, e eu discordo categoricamente disso. Perdi quase tudo: meu marido e eu perdemos nosso emprego, moramos em um país estrangeiro, perdemos quase todas as economias, ambos não poderiam estar ao lado de nossos pais nos últimos dias, arriscar todos os dias para perder meus parentes sob o O bombardeio (parte permaneceu na Ucrânia, apenas alguns conseguiram sair), não posso me sentir seguro em casa ou em qualquer outro lugar (…).

Mas todo o sofrimento do povo ucraniano será compensado: por sua parte, é verdadeira superioridade moral. Mais cedo ou mais tarde, tudo ficará bem com eles. E não temos – em nenhum resultado. Se o mundo for concluído nas condições da liderança atual da Federação Russa, o povo da Rússia será afundado ao longo dos anos de horror. Os ucranianos serão livres e viveremos em anti -atópia. (…) Tentamos preservar pelo menos algo humano com os esforços do Titanic, mas ainda nos consideramos descarregar.

Por três anos, o mundo inteiro não quer fazer nada. E ele quer continuar recebendo gás, petróleo, dinheiro. Todas as marcas retornaram à Rússia sob outros nomes ou caminhos do distrito. Assim, as sanções aceitas são causadas apenas pelo ridículo, e para aqueles que tomam decisões, eles chegam apenas ecos na forma da necessidade de fazer transplantes durante o voo.

Não precisamos nos arrepender. Estou pronto para assumir a responsabilidade, estou pronto para pagar uma compensação, estou pronto para sobreviver na terrível Rússia do futuro, porque este é o meu lar. Mas estou cansado de culpa. Nem eu nem meu filho pequeno – matamos ninguém, não machucamos ninguém. Só queremos viver em casa e viver em paz. Precisamos de um mundo real, um mundo que nos daria um direito moral de retornar a uma vida normal.

