Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, publicamos suas cartas porque temos certeza: devemos continuar falando sobre a guerra. Pedimos aos nossos leitores da Ucrânia e da Rússia que compartilhem conosco a opinião da responsabilidade moral de cada um dos russos para esta guerra. Procure feedback com perguntas no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

Rússia

Moscou diz que ainda não recebeu “propostas especiais” sobre o início das negociações

As inscrições que aparecem no oeste e na Ucrânia devem ser entendidas como “aquecendo o campo das informações para criar a atmosfera necessária e a posição mais lucrativa”, disse Mihail Galuzin em entrevista à RIA Novosti.

O diplomata observou que, para iniciar o procedimento de negociação, ele deve monitorar “etapas práticas, levando em consideração os interesses legítimos da Rússia, mostrando a disposição de erradicar as causas fundamentais da crise e reconhecer a nova realidade”.

“As sentenças concretas dessa natureza ainda não foram recebidas”, disse Galuzin.

Mais uma vez, ele garantiu que a Rússia “permaneceu aberta ao diálogo” e quer alcançar um “acordo final da crise”. Segundo Galluzine, é necessário “erradicar suas causas fundamentais”, incluindo a disseminação da OTAN “violações dos direitos dos residentes étnicos russos e russos da Ucrânia”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que chama um dos objetivos prioritários de sua política externa, interrompe a guerra russa e ucraniana, pois assumiu seu dever, diz regularmente que não as negociações públicas com Moscou e Kiev ainda são “boas” Moscou indica A “boa boa” “Rush” de tais declarações.

Trump disse em 9 de fevereiro que houve um “progresso” nas negociações no final da guerra. Ele enfatizou que os Estados Unidos mantiveram contatos com a Ucrânia e a Rússia. No dia anterior, Trump disse que já havia conversado com o presidente russo Vladimir Putin, mas não determinou o que eles estavam falando. O secretário de impressão do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov não confirmou, mas não refutou o fato de essa conversa.

Mundo

Os políticos alemães excluem a rápida entrada da Ucrânia na OTAN

O chanceler alemão Olaf Sholts e o futuro chanceler mais provável, líder do partido CDU/CSS Friedrich Mertz, na opinião de que a Ucrânia não seria um membro da OTAN em um futuro próximo.

O tema da Ucrânia rosa As eleições parlamentares serão realizadas nas eleições (2 de fevereiro na Alemanha). Sholts disse que a entrada de Kiev na OTAN “não aconteceria em um futuro próximo”, referindo -se à posição dos EUA, que não estão prontos para ver a Ucrânia na aliança.

Merts, respondendo à pergunta apropriada, disse que a Ucrânia não poderia ingressar na aliança “, porque a OTAN não aceita membros que estão na guerra”. Ele não determinou o que achou da possibilidade da Ucrânia entrar na aliança após o fim das hostilidades.

Scholz também afirmou mais uma vez que elimina o suprimento de foguetes em alta na Ucrânia. Mertz, em troca, defendia suprimentos, enfatizando que sua posição nesta questão “nunca mudou”. Ambos os políticos expressaram a esperança de negociações de paz contra os antecedentes de chegar ao poder nos Estados Unidos Donald Trump.

Ela criticou repetidamente a Scholtsa por três anos de Scholtsa por mais de -Cautal, segundo os críticos, uma posição contra a Ucrânia. Espera -se que Kiev fortaleça o apoio da Ucrânia se eleito Chanceler.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou repetidamente que a entrada da OTAN vê a principal garantia de que a invasão russa não será mais repetida. No início de fevereiro, ele sugeriu que a garantia da segurança da Ucrânia, se ele não entrou na OTAN, poderia se tornar uma arma nuclear – neste caso, isso deve ser fornecido por Kiev.

Então Zelensky disse que, se a Ucrânia se recusar a entrar na aliança, a Rússia deve devolver todos os territórios presos. “Ele (Putin) atacou porque temia que nos tornassem membros da OTAN. OK, não somos membros da OTAN. Devolva nossos países. Isso deve ser considerado dessa maneira”, disse o presidente da Ucrânia.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Isabelle (Holanda, região anterior de Donjec). Sim, os russos são responsáveis ​​pela destruição dos ucranianos. É tudo? Não, não tudo. Mas principalmente. Todos os russos que se opuseram à guerra e ainda estão agindo, todos que foram detidos e receberam uma nomeação por suas ações ou declarações a favor da Ucrânia são heróis. Os heróis não são menos que os guerreiros das forças armadas. Glória para eles, glória para o melhor das pessoas. Aqueles que não falavam publicamente (eu entendo tudo), mas pessoalmente disseram a todos os parentes e conhecidos na Ucrânia que a Ucrânia e honestamente querem que a Ucrânia vença também não são responsáveis.

Entendo que agora os russos adequados são muito pesados. (…) Eu não gostaria de estar no lugar do russo apropriado, que é contra a guerra. Que ele quer a Ucrânia e sente sua impotência e que, ao mesmo tempo, odeiam seu (já que o traidor) odeiam ucranianos (do russo).

(…) Sim, há uma responsabilidade. E sim, os russos terão que dizer o primeiro a dizer o primeiro a dizer por um longo tempo: “Sinto muito, apoio a Ucrânia de todo o coração e faço o que puder” para tratar os ucranianos tolerantes. E aqueles que não dizem (isso) não “não notarão” ou continuarão “não sobre política” permanecerão definitivamente inimigos.

Entenda que, para muitas Ucrânia, essa (guerra) não é apenas a perda da casa no sentido literal da palavra, a perda dos entes queridos, mas também a perda do passado, a busca por auto -iniciação e muito mais.

Guerra Mil oitenta e temporada. Trump tem duas notícias. Primeiro: ele chamou Putin. Segundo: da Ucrânia quer um acordo sobre metais e gás raros em troca de garantia de segurança