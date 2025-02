Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, publicamos suas cartas porque temos certeza: devemos continuar falando sobre a guerra. Donald Trump manteve negociações com Vladimir Putin e Vladimir Zelensky sobre o possível fim da guerra. O que você sente? Quais podem ser as condições de um acordo de paz? Trump vai realizar sua assinatura? Procure um formulário de feedback no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

De acordo com os resultados da conferência em Munique, Vladimir Zelensky não concordou com o governo dos EUA, Donald Trump, uma abordagem americana aos recursos naturais da Ucrânia em troca de assistência militar.

O presidente da Ucrânia disse a repórteres que ele havia rejeitado a oferta dos EUA porque “isso ainda não está pronto”. Segundo Zelensky, o contrato não contém garantias de segurança para a Ucrânia, necessária para Kiev em qualquer contrato com Washington.

Como Ele escreve Considerando várias fontes do Washington Post, as autoridades ucranianas desenvolvem uma contra -oferta que proporcionará a Washington uma abordagem significativa aos recursos naturais, mas fortalecerá as garantias de segurança dos Estados Unidos.

O projeto de contrato, segundo o qual os estados receberão metade de todas as reservas minerais da Ucrânia, foi transferido para Vladimir Zelensky em 12 de fevereiro, apenas quatro horas antes de uma reunião em Kiev com o ministro dos EUA, Scott Bessen. O representante do governo de Trump insistiu então que o presidente da Ucrânia assina imediatamente o contrato – Green nega decentemente, observa o Washington Post.

A discussão do documento continuou em Munique durante as negociações de Zelensky com o vice -presidente dos EUA Jay Di Wans e o secretário de Estado Marc Rubio. Como resultado, a delegação ucraniana disse ao governo de Trump que ela não poderia assinar legalmente a versão proposta do acordo, mas continua a pensar em alternativas.

O alto funcionário ucraniano, baseado no anonimato, disse a repórteres que Kiev ficou surpreso com a proporção dos pedidos do governo de Trump. Ele comparou a situação com a parte das colônias africanas pelos europeus no século XVIII. De acordo com o Interlocutor do Washington Post, isso pode levar ao fato de que o direito de desenvolver os recursos da Ucrânia será movido por décadas, sem garantias de que os investidores realmente os desenvolvam.

No início de fevereiro, Trump afirmou que queria obter metais raros da Ucrânia ao custo de equivalente a US $ 500 bilhões. Este conceito inclui. No entanto, de acordo com o segundo interlocutor da publicação de Kiev, de fato, os Estados Unidos insistem em monitorar a ampla gama de recursos, incluindo metais raros e fósseis críticos, como lítio, grafite e urânio. De acordo com as estimativas internas da Ucrânia, o custo total dos países de metais raros pode atingir cinco trilhões de dólares. A lista exata de recursos ucranianos que Trump deseja controlar é desconhecida.

Um funcionário sênior em uma entrevista ao Washington Post brincou que a liderança da Ucrânia estava pronta para ir a quase tudo para manter o apoio dos EUA, incluindo até “para o suprimento de massa de ovos ucranianos”. No país, ele explicou o excesso de ovos, e Kiev conhece o rápido aumento no preço dos ovos nos Estados Unidos.

No entanto, os analistas observam que o pedido de Trump de controlar metade dos minerais da Ucrânia não corresponde ao nível de assistência militar recebida por Kiev dos Estados Unidos. Por avaliação O Kil Institute, desde 2014, recebeu cerca de US $ 69 bilhões em assistência militar de Washington e, após uma invasão russa completa -uma venda de US $ 66 e US $ 50 bilhões em militares e não -benefícios.

No processo de resolver a guerra russa de Ikraini, o novo governo americano empurrou inequivocamente a Europa. Donald Trump disse que conduziria um diálogo com os presidentes da Federação Russa e da Ucrânia, a União Européia não foi convidada para a mesa de negociações. Jay Di Wance, em Munique, realizou um programa em uma forte criticando a política européia moderna.

Zelensky deixou claro que não viu o acordo sem a participação da União Europeia. Além disso, ele notou que gostaria de investimentos europeus no desenvolvimento de recursos naturais da Ucrânia.

Agência da Reuters Ele escreveQue os Estados Unidos, no entanto, enviaram um documento aos aliados europeus com perguntas sobre possíveis medidas de segurança, paz e armas que estão dispostas a fornecer Ucrânia. Segundo relatos da mídia, os líderes europeus podem coletar uma cúpula em uma emergência em Paris na segunda -feira para desenvolver uma posição coordenada em resposta aos Estados Unidos.

O secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov, comentando a iniciativa americana para desenvolver em conjunto Recursos Naturais Ucranianos, disse Kiyiv atuando como servo de Washington. “Estamos falando da atitude de” O proprietário – um servo “, não um vassalo, mas um servo”, disse o porta -voz do Kremlin.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Ilya (região de Moscou). Uma má premonição de tudo isso (as negociações de Donald Trump) propostas). É muito provável que Trump esteja tentando impor o modelo do mundo da Coréia do Sul. Tenho medo de imaginar o que as condições do mundo mostrarão e quem as ditará.

O que isso significa para Putin? Ele permanecerá no poder com grande parte dos territórios apreendidos. Provavelmente, depois de um tempo, quando acumula força, acontecerá novamente na Ucrânia ou em outro lugar.

O que isso significa para Trump? O crescimento da nota também funcionará nisso, aparentemente. A lista de empregos do GLAC -O (lista de empregos, – aproximadamente “Medus”) será anexada – e você poderá seguir em frente.

O que isso significa para os russos? A próxima rodada de violência dentro do país começará, a busca pelo erro (principalmente oponentes do regime), poupando os cintos e torcendo as nozes.

O que isso significa para a Ucrânia? Encontrar um risco constante de repetir a invasão e a crise política.

Por um longo tempo, eu acreditava que a guerra só poderia terminar com duas oportunidades: uma revolta popular contra o putinismo ou o exército da OTAN na praça vermelha. Precisamos falar com o Putin na linguagem do ultimato. E o que Trump faz não é o mundo, mas apenas uma trégua. Além disso, é útil para você e Putin.

