Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar.

O embaixador dos EUA chegou ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia pela primeira vez em seis meses

O embaixador dos EUA na Rússia Lynn Tracy se reuniu em 11 de fevereiro no prédio do Ministério das Relações Exteriores da Rússia com o vice -chefe Sergei Ryabkov.

Na mensagem oficial da agência, publicada após a reunião, foi chamada de “planejado”. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, a reunião discutiu “atividades de instituições estrangeiras”.

A jornada do embaixador dos EUA no Ministério da Federação Russa é um evento raro. De acordo com o anúncio público no site do departamento russo, Tracy, que administra a missão diplomática dos EUA em Moscou desde o início de 2023, visitou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em junho de 2024. Forças armadas em Sevastopol. Com Tracy de Ryabk no status de embaixador, ela se conheceu apenas uma vez, em abril de 2023.

Uma visita ao Ministério das Relações Exteriores de Tracy aconteceu no meio de um relatório de que o apoio especial do presidente dos EUA no Oriente Médio e um dos associados mais próximos de Donald Trump, Steve Witkoff, foi secretamente secretamente voado para Moscou. Tais informações na manhã de 11 de fevereiro expandiram-se nas redes sociais e nos canais de telegrama-depois de o Gulfstream G650er Businessjust, voou de Washington.

Kremlin rejeitou oficialmente os relatórios de visita de Whitcoff. O comunicado à imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov disse que Moscou não está planejando nenhum contato com ele, e as autoridades russas não têm informações sobre sua chegada. A Agência Federal de Transporte Aérea afirmou que a aeronave chegou “vôo técnico no momento dentro da prática usual de interação humanitária”.

Por algumas semanas, Donald Trump afirma regularmente que sua equipe está negociando com a Rússia com o objetivo de acabar com a guerra. Em Moscou, eles não confirmam essas declarações – apenas uma vez que Peskov admitiu que eles foram “contratados recentemente por meio de enfermarias individuais”. Trump disse em 9 de fevereiro que já havia conversado com o presidente russo Vladimir Putin ao telefone; Peskov não confirmou ou negou essas palavras.

Trump anunciou a jornada de seu representante especial Keith Kellogue em Kyiv

Um representante especial do presidente dos EUA na Ucrânia Keith Kelllog “em um futuro próximo” visitará Kiev, confirmado Donald Trump.

Ele não chamou os prazos exatos da visita de Kelllog. Anteriormente, a agência da França-Press, citando uma fonte cercada pelo presidente da Ucrânia, escreveu que a visita seria realizada em 20 de fevereiro.

Anteriormente, a Kellogue participará de uma conferência de segurança em Munique, que será realizada de 14 de fevereiro a 16 de fevereiro. A delegação ucraniana no evento será liderada pelo presidente Vladimir Zelensky. Espera -se que ele se encontre conosco, vice -presidente Jay Di Wans. Em 10 de fevereiro, Zelensky também afirmou que, mesmo antes da conferência de Munique, “pessoas sérias” da equipe Trump chegaria à Ucrânia.

A viagem de Kelllol à Ucrânia foi originalmente planejada no início de janeiro, mas depois atrasou por um período de tempo. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia explicou pela rejeição de kellologistas para explicar às restrições da legislação dos EUA, que não permite que membros da equipe do presidente eleito realizem essas visitas antes de sua inauguração.

Kelllol leva a trabalhar em um plano de assentamento pacífico de intencional russo. De acordo com a Bloomberg, esse plano pode estar pronto “nas próximas semanas”. Em 10 de janeiro, o jornal britânico Telegraph escreveu que o desenvolvimento do plano foi suspenso – Kellogue retornará a ela após reuniões com aliados europeus. De acordo com a publicação, ele quer conhecer as opiniões dos líderes da Europa sobre a forma de qualquer acordo de paz e o que contribui para esses países pode dar o processo de resolução de conflitos.

A visita de Kelllog a Moscou durante sua viagem à Europa não está planejada, escreveu 10 de janeiro Bloomberg.

Ella. O tópico da responsabilidade coletiva era muito nítida no início da guerra e, como eu absorvi quase tudo o que a mídia havia traído, é claro, eu me considerei infinitamente culpado. Culpado de tudo. O que ela nasceu e cresceu na Rússia, que se formou na universidade no orçamento, que trabalhou lá (ou seja, impostos pagos). O que se atreve a participar da minha vida quando, enquanto gritava de todos os ferro agora, ela teve que ir aos sets, tornar -se um pronome ou escolher dinheiro do oligarca. Ou o que mais eles criaram (o que eu tinha que fazer). Sim, como pode ser visto pelas minhas palavras, depois de um tempo, tirei minha culpa.

Em maio de 2022, participei de uma pequena conferência científica na França, e havia pessoas entre os palestrantes da Rússia e da Ucrânia, mas com um local de trabalho na Europa. Durante o jantar em geral, eu me vi na mesma mesa com o ucraniano e estávamos todos com crachás. E ela perguntou se era normal estar com um passaporte russo ao lado dele? E ele respondeu que eu estava aqui, não na linha de frente, então não deveria me desculpar com os outros, para mudar a situação, também não está no meu poder.

Não vejo o ponto de construir pelo menos alguns relacionamentos com aqueles que usam palavras como “racia” (com minúsculas e erros), orcs/urki, amplia, rouszia etc. Isso não tem sentido-você foi pendurado nas hashtags são simplesmente baseados no seu passaporte. Você não é importante para eles você mesmo (…).

Qualquer ucraniano ou ucraniano pode me odiar ou me culpar agora pelos próximos cem anos. Provavelmente, se um drone ucraniano cair na casa ou no carro da minha família (as chances estão longe do zero), farei o mesmo.

Você não será à força doce. A normalização dos relacionamentos só é possível com aqueles que pensam da mesma maneira que você. Só não tenho vida suficiente para provar aos promotores aleatórios que não sou um assassino e não quero pegar o mundo.

