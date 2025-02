Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, publicamos suas cartas porque temos certeza: devemos continuar falando sobre a guerra. Pedimos aos nossos leitores da Ucrânia e da Rússia que compartilhem conosco a opinião da responsabilidade moral de cada um dos russos para esta guerra. Procure feedback com perguntas no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

O Profeta Stephen Whitkoff, que voou para Moscou em 11 de fevereiro para assumir o cidadão dos EUA Marko Vogel, condenado na Rússia por contrabando de drogas, pode ter se encontrado com o presidente russo Vladimir Putin.

Sobre o fato desta reunião declarado Líder da Fox News Sean Hanniti. Segundo ele, durou três horas e meia. Hanniti não deu detalhes.

A Casa Branca não respondeu ao pedido do Washington Post sobre o comentário, o secretário de impressão do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov em seus brifings diários também não disse nada sobre isso.

Uikkoff agora está oficialmente ocupando o cargo de apoio especial do presidente dos EUA no Oriente Médio. Ele é um bilionário que ganhou riqueza imobiliária. Whitkoff é chamado de um dos associados mais próximos de Trump, eles são amigos desde os anos 80.

Fontes do New York Times Eles dizemQue o objetivo da viagem de Whitkoff a Moscou não é apenas o lançamento de Mark Vogel. Segundo eles, há algumas semanas, Trump secretamente dotou Whitkoff de poderes adicionais, transcendendo o acordo do Oriente Médio e o instruiu a abrir negociações com a liderança russa.

Os interlocutores do NYT também disseram que Whitkoff realizou negociações diretas com os “aliados próximos” de Putin antes de sua visita a Moscou e discutiram o conflito russo do Ikrain com os representantes da Arábia Saudita e dos países de catarro que se posicionam como possíveis intermediários nas negociações. Se Whitkoff conheceu Putin, o artigo da NYT não diz nada.

Oficialmente, a administração de Donald Trump, após o retorno de Whitkoff de Moscou, ligou diretamente a libertação de Mark Vogel ao diálogo inicial para interromper as hostilidades. “(Isso) mostra a atitude positiva da Rússia e é um sinal de que estamos nos movendo na direção certa para acabar com a guerra na Ucrânia”, disse a Casa Branca na mensagem oficial da Casa Branca.

Presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky em entrevista O Guardian falou de tentativas no início de toda a invasão. Segundo ele, durante um deles, várias pessoas foram mortas no escritório do presidente.

Muitos me ligaram e disseram: devemos sair. Era tudo. Não que alguém tenha ligado e tenha dito “vá embora”, mas eu disse que não. Houve pressão de lados diferentes. Havia pessoas que queriam me matar, e havia rachaduras e coisas do gênero. Algumas pessoas foram mortas em nosso escritório, havia outras pessoas que (i) se defenderam. Era terra para pousar e similares.

De acordo com o presidente ucraniano, é assim que a Rússia pressionou ele, enquanto, ao mesmo tempo, colocou ultimatos para parar o incêndio e exigir que eles aceitem suas condições.

No início da guerra, Zelensky teria sido feito mais de uma dúzia de tentativas. Ele próprio em 2023 Comparado Tentativas regulares de matá -lo com um “dia de surto”.

A última vez que uma tentativa de tentar Zelensky foi relatada em maio de 2024. Então o Serviço de Segurança da Ucrânia fixoO que expôs a rede de agentes que supostamente prepararam o assassinato do presidente, bem como o chefe da Companhia Unitária do Estado do Ministério da Defesa Kirill Budanov e o chefe da SBU Vasily Malyuk.

Constantino (Kyiv). Eu acho que os russos são culpados? Que! Todo mundo que tinha mais de 16 anos em 2012 (com Bolotnaya), todo mundo é culpado! Aqueles que traíram seus ideais covardes, que se retiraram, que estavam originalmente com visões extremas e imperiais extremas (basicamente um fã do nazismo russo) e que estão com o pensamento “estou fora da política”. Geralmente, todos os cidadãos do território, ainda chamados, são culpados. Todo mundo é responsável – e não apenas moral.

Você está pensando no texto que escreveu antes dos botões “Enviar”. Todos vocês construíram uma colônia impotente juntos para 140 milhões de pessoas, onde há medo de punir por pensamentos expressos em uma carta. Apesar do fato de a carta não ser assinada pelo nome real sem mencionar informações pessoais confiáveis! E depois dessa condição, você se considera inocente? Nesse caso, não tenho palavras, apenas uma expressão obscena.

Não removo a culpa dos ucranianos, inclusive eu. Pelo fato de terem sido fortemente contrariamente contra a visão de mundo e a prática do governo russo, não tentando suavizar os cantos. Não removo a responsabilidade por insultar o PTN Chloe e outros termos. Também somos culpados – as grandes e pequenas provocações e o “comportamento não -lomático” do regime dominante da Rússia. Mas não queríamos e não queremos uma colônia desprovida de privilégios para nós mesmos e para nossos filhos. E lutamos, todo mundo é possível.

Meus filhos têm oito e quatro. O mais novo ainda não entende, para ele tudo o que está acontecendo é a norma. Às vezes assustador, mas a norma. E o mais velho, conversando em russo em casa, odeia os russos ferozmente. Ele não pode moldar a idéia disso como um todo e construtivo proposta, mas absorveu esse ódio dos sons de “meu” e um foguete acima da casa à noite. De acordo com os sons que estão com medo dele por três anos. Quando ele se senta em um apartamento sem luz ou se esconde em um abrigo de bombas na escola. Minha esposa e eu estamos tentando distanciá -los da guerra, mas a guerra está em toda parte e sempre.

Você pergunta sobre a normalização dos relacionamentos? Responda a si mesmo: meu filho do poder, quando crescer, liderará construtivamente um emprego (cultural, científico e de negócios em qualquer assunto) com representantes da Federação Russa? Não posso. Será capaz de fazer isso? Tudo é possível, mas não tenho certeza disso. Também tenho medo do mais novo, quando cresce, absorve e envenenando sua alma com o ódio de tudo o que tem a raiz da Rússia.

Guerra Mil oitenta e quarto dia. O embaixador dos EUA se reuniu com o vice -chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia – no fundo do boato sobre a visita do aliado de Trump Moscou mais próximo