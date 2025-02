Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, publicamos suas cartas porque temos certeza: devemos continuar falando sobre a guerra. Pedimos aos nossos leitores da Ucrânia e da Rússia que compartilhem conosco a opinião da responsabilidade moral de cada um dos russos para esta guerra. Procure feedback com perguntas no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

As autoridades desenvolvem contratos especiais para atrair jovens para o exército

Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky falou entrevista Reuters que as autoridades do país oferecerão contratos especiais para atrair jovens aos 18 a 24 anos pelas forças armadas das forças armadas.

As brigadas de combate, experientes, juntamente com o Ministério da Defesa (…), trabalham com a opção de um contrato juvenil entre 18 e 24 anos. Isto é para aqueles que querem participar, isso não é uma mobilização.

Segundo Zelensky, os contratos serão válidos em um ano, ele prometeu que os recrutas que os concluíram receberiam muitas vantagens e apoio financeiro “muito alto”.

O presidente da Ucrânia não determinou quando era possível concluir esses contratos, mas prometeu que os detalhes seriam publicados nos próximos dias.

Os aliados da Ucrânia, especialmente os Estados Unidos, declararam repetidamente que as autoridades ucranianas deveriam fortalecer a mobilização. Segundo Washington, foi uma falta de trabalho na frente – não a ausência de armas suficientes – levou ao fato de que as tropas russas progrediram na região de Donjecsk por vários meses. Esta visão é tão expressa quanto em Administração Joe Biden IU equipe Donald Trump.

Assim, em meados de janeiro, o atual Trump sobre a segurança nacional, Michael Walz chamou diretamente as autoridades ucranianas para diminuir o projeto de 25 para 18 anos. “Parece-me que muitas pessoas não entendem que podem atrair centenas de milhares de novos exército. Ouvimos falar sobre problemas morais, sobre os problemas da frente. Ouça, se os ucranianos pedirem ao mundo inteiro que vá para o v-bank para a democracia, eles Precisa ir ao Va -Bank for Democracy ” – Ele disse Wolc.

Na própria Ucrânia, no fundo da falta de funcionários militares na frente em condições de mobilização regularmente considerado Ações ilegais dos funcionários, como um ataque ao emprego masculino nas ruas ou em eventos de massa. O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou planos para o desenvolvimento de funcionários do Código de Comunicação com um serviço militar.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Andrey (Harkov). Aqui está a diferença no bombardeio na Ucrânia pessoalmente, os russos usam ou não responsabilidade coletiva? É importante para mim o que eles fizeram, fazer ou fazer para que não seja repetido quando eles têm a oportunidade de influenciar algo em seu país novamente. E para entender isso, absorvo ainda mais conteúdo russo do que antes da guerra.

E assim, vejo os russos retornando à Rússia. Vejo piadas homofóbicas e racistas nas conversas dos russos que deixaram os russos. Ouvi dizer que a pessoa mais inteligente, a autora do excelente podcast, professor da Universidade Alemã, Ivan Yamshchikov, fala sobre como os russos inventaram tudo antes de todos os outros. Eu vejo o fracasso, invadindo um grito, acusando Volkov de não proteger alguma implementação com a bandeira russa. Vejo FBK, que na guerra faz investigações contra a corrupção sobre os militares. Vejo Khodorkovsky com Nevzlin, que é mais como um grupo criminal organizado dos anos 90.

E eu entendo que nada mudou. Se a Rússia estiver rolando para zero amanhã, depois de amanhã – até os décimos, e novamente a questão da “proteção russa contra mosquitos radioativos da Ucrânia” acontecerá, tudo acontecerá exatamente o mesmo. Não foram feitas conclusões, tudo o que acontece são apenas tentativas de justificar o estado atual de cada indivíduo. Como está o clássico lá? “Se eu adormecer e acordar em cem anos, e eles me perguntarão o que está acontecendo agora na Rússia …”

Eu não me importo com sua culpa passada – isso já aconteceu e isso não pode estar de volta. Mas todos os que estão acima das pessoas (e milhões de outras pessoas) da nova guerra dirão novamente que não somos culpados, aconteceu. Esquecendo todos os seus pequenos tijolos imperiais na cadeia “Tudo estava fazendo russos – estou orgulhoso – saudação, regressão – podemos repetir”.

