Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar.

Rússia

Regiões russas atacam 100 drones ucranianos

Na noite de 24 de janeiro, o exército ucraniano aplicou um dos maiores drones do território da Federação Russa. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a defesa geral anti -ar significa “interceptou e destruiu” 121 voos não tripulados ucranianos, 37 dos quais é Bryansk, mais 20 em Ryazan. Os drones também atacaram Kursk, Saratov, Rostov, Belgorod, Voronezh, Tula, Oryol e Lipetsk, Moscou e Moscow.

O Estado Geral das Forças Armadas ucranianas anunciou que os drones ucranianos foram atingidos pelo Exército Russo em 24 de janeiro, em 24 de janeiro. Como resultado dos golpes, os incêndios ocorreram nas plantas de produção de Ryazan para refinar o petróleo e na estação de bombeamento da bomba em Ryazan. Em Bryan, de acordo com a equipe geral das forças armadas da Ucrânia da Ucrânia, a fábrica de microeletrônicas de silício foi atingida. Bryanska “Silicon EL Group” relatou que os espaços de produção e produtos acabados foram danificados como resultado do ataque do UAV, e as atividades da empresa foram suspensas, não foram feridas.

Mundo

Donald Trump disse que era o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky não deveria permitir guerra completa

Presidente dos EUA Donald Trump Em uma entrevista A Fox News disse que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, não é um anjo e, em sua opinião, “ele não deveria ter permitido essa guerra”. Segundo Trump, havia uma oportunidade de “concluir um acordo”, mas “Zelensky decidiu”, quero lutar.

Ao mesmo tempo, Trump observou que a Rússia tinha muito mais veículos blindados no início de toda a guerra do que a Ucrânia (20.000 tanques, de acordo com o presidente dos EUA). “Começamos a preencher a tecnologia (Ucrânia), derramar, derramar, encher. E eles tiveram a coragem de usar essa técnica “, disse Trump.

Ele disse mais uma vez que alcançaria a cessação das hostilidades e, novamente, ameaçou impor “grandes sanções” contra a Rússia se Moscou não concordasse em concluir um acordo de paz com Kiev.

Uma das medidas de impacto na Rússia, como Trump afirmou anteriormente, pode ser uma redução nos preços mundiais do petróleo. Em 2 de janeiro, o presidente dos EUA, que participou de um vídeo no Fórum Econômico em Davos, disse que pediria à Arábia Saudita e da OPEP reduzir o preço do petróleo.

O secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov, comentando a declaração de Trump, disse em 24 de janeiro que “esse conflito não depende dos preços do petróleo”. “Esse conflito ocorre devido à ameaça da segurança nacional da Federação Russa, devido à ameaça de russos que vivem em territórios famosos e pela despreparação e completa rejeição de americanos e europeus para ouvir a preocupação da Rússia e isso não se deve ao petróleo preços “, disse ele.

Ucrânia

Corpos 757 Exército morto foram devolvidos à Ucrânia

A sede da coordenação ucraniana sobre as questões de prisioneiros de guerra disse que era possível restaurar os corpos de 757 tropas mortas.

A maioria dos mortos (451 pessoas) lutou na direção de Donetsk, disse ele na sede da coordenação, observando que o retorno do corpo se tornou possível graças ao trabalho conjunto de numerosos departamentos e estruturas ucranianos, bem como a ajuda do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Em um futuro próximo, os investigadores, juntamente com especialistas, estabelecerão indivíduos dos mortos.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Lyudmila (região de Pskov). Em 1995, o filho participou de batalhas em Grozny como recruta. Ele foi ferido, uma concha, retornou de um serviço com dores de cabeça constantes, com uma perna eternamente dolorosa, uma psique quebrada. Por alguns anos à noite, ele gritou para que toda a casa acordasse. A vida já passou, ele não terminou seus estudos em uma faculdade de medicina (ele disse que tinha sangue e dor suficientes), sua vida familiar falhou. Primeiro vinho, depois drogas. E aonde as drogas lideram? Claramente, na prisão.

Deu ao filho sete anos de colônia <...>. Nós (com meu marido) o visitamos (filho) recebemos uma pensão militar na colônia como uma hostilidade veterana. Mas o tempo todo ele disse que não podia (na colônia), se ele tivesse chegado a bobagens, o que seria melhor ir ao dele. Nós respondemos, mas ele saiu. Três semanas de estudo, duas semanas em hostilidade. (Então, um mês não houve novidades, ela começou a chamar de todos que eram possíveis.

(Descobri que) o filho foi ferido e está em tratamento em Moscou. Saí imediatamente, vi meu filho em terapia intensiva, inconsciente. <...> Por mais de um mês, meu filho está entre a vida e a morte, ele já abriu os olhos, respondeu às minhas conversas. Sinto muito, minhas mãos quando perguntei: “Filho, você se recuperará, você é forte, pressiona minha mão, promete que será melhor”. E ele estava arrependido pela mão, e ela estava tão seca, e eu era tão bonita, jovem e cinza olhos azuis … ele morreu de lesão, mas por envenenamento por sangue.

Faz um ano há um ano, quando o enterramos, e todos os dias chorei e chorei, beijando sua foto, olhando para um punhado de coragem. Eu só quero gritar: você não precisa de um pedido, traz meu filho de volta. Sem dinheiro, sem pagamentos póstumos que eles precisam de pais, eles precisam de um filho! Dezenas, centenas de milhares de filhos lamentados e lamentados, maridos, pais, entes queridos, apagados da face da terra e da vila, cresceram como um fungo de heróis nos cemitérios. Agora eles começaram a falar sobre um cessar -fogo. Dói, quão doloroso e amargo …

