Mundo

Diplomatas dos EUA solicitados pelo Secretário de Estado dos EUA Marc Rubio Exclusão de emergência de programas relacionados à Ucrânia de 90 dias de ajuda externa da liberdade, Ele escreve Times financeiros em relação a fontes. De acordo com o jornal, os altos diplomatas da Europa e Eurásia do Departamento de Estado do Estado dos EUA do Departamento de Estado dos EUA solicitaram que a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) da ordem que entrou em vigor imediatamente após a adoção na sexta -feira, 24 de janeiro.

“Não sabemos no momento se essa solicitação será aprovada – completamente ou em parte – mas os sinais positivos vêm de Washington”, disse as autoridades da USAID, uma carta eletrônica na Ucrânia, relata a FT.

Na véspera da política e da Reuters, o secretário de Estado Marco Rubio relatou a ordem de suspender o financiamento da maioria dos programas de assistência dos EUA em outros países por 90 dias. A concessão dos contratos da USAID para funcionários foi condenada a “emitir imediatamente ordens para rescindir o trabalho” até que a auditoria seja concluída. Espera -se que demore até 85 dias e deixe centenas de contratos no membro, o custo de 2022. Foram mais de US $ 70 bilhões, informa a FT.

Após a entrada em vigor da Ordem de Rubio, os funcionários da Ucrânia da USAID começaram a receber ordens para interromper todo o trabalho. Funcionários e funcionários de organizações não governamentais ucranianas alertaram que o apoio de escolas e hospitais, bem como os esforços para o desenvolvimento da infraestrutura econômica e energética, ameaçarão. As regras de comando prevê algumas exceções para o financiamento militar de Israel e Egito, além de assistência alimentar extraordinária estrangeira. Mas a Ucrânia não é mencionada nas exceções.

Ao mesmo tempo, a assistência militar dos EUA a Kiev, como o funcionário ucraniano, consciente nesta edição, disse FT, não se enquadra no comando de congelamento. Isso foi confirmado pelo presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, que, em uma conferência de imprensa conjunta com a Moldávia, maia Sanda em 25 de janeiro, disse que estava “focado em ajuda militar; graças a Deus, ele não parou”.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Sergei. O conhecimento trabalhou no apoio de um banco em Moscou. Eles anunciaram o poder. A agenda veio: venha “Atualizar os dados”. Ele veio ao escritório de inscrição militar: “Afinal, é necessário não ir”. Sua agenda foi levada no local, emitiu uma nova pedia uma cerca de guerra para a guerra. Eles prometeram treinamento, coordenação e assim por diante (que lutar) não.

Duas semanas depois, ela foi encontrada ao vivo em uma trincheira. Eles obviamente quebraram. Estava coberto de artilharia: de 30 pessoas, três sobreviventes, deixou a carne picada. (Amigo) Contusius, Luz perfurada, constantemente tocando na orelha. Ele viajou por vários meses para trens entre diferentes cidades – para procurar onde ele poderia ser tratado pelo Ministério da Defesa. Ele ficou.

Enquanto ele foi tratado, eles disseram que ele o curaria, que ele voltaria, esse massacre. Eles também não queriam pagar dinheiro – por lesões e assim por diante. Alguém estava conectado lá, encontrado advogados, processou o Ministério da Defesa, conquistou o tribunal. Eles pagaram milhões de lesões e um certificado de veteranos sobre Dali. Caminha importante. Quando perguntado, ele repetiria, se a oportunidade voltasse, ele diz: “Sim, ele repetiria”. Ele se tornou um filho -nalaw.

