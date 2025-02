Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, estamos em detalhes em várias parcelas que atualmente afetam o curso da guerra. E também publicamos suas cartas, porque temos certeza: precisamos continuar falando sobre a guerra. Compartilhe a opinião dos russos que concluem voluntariamente um contrato com o Ministério da Defesa e, se você tiver esses conhecidos, conte -nos sobre eles e seus motivos. Procure um formulário de feedback no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

Ucrânia

Presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky disse em entrevista Associated Press para excluir seu país das negociações dos EUA entre a Rússia para ser “muito perigoso” para alcançar o mundo e convidar discussões adicionais entre Kiev e Washington para desenvolver um plano de homenagem.

“Tenho certeza de que as negociações da América e da Rússia são muito perigosas sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”, disse Zelensky. Na sua opinião, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin “podem ter seus relacionamentos”, mas falando sem Kiev “perigoso para todos”.

Segundo Zelensky, Putin pode fazer o perdedor sentir o resto do mundo. “Porque você não pode vencer a Ucrânia, mas venceu o mundo inteiro. Mostre que ele estava certo, que foram encontrados compromissos, o que significa que isso pode ser feito”, explicou Zelensky.

Ele acrescentou que todos os países europeus gostariam de conversar entre Kiyiva e Washington sobre o fim rápido da guerra, e o próprio Zelensky gostaria de ouvir nesta discussão e na Europa, o que ajudou muito a Ucrânia. “E acredito que, depois de nossa conversa com Trump, temos que ir a algum tipo de conversa com os russos”, acrescentou Zelensky.

Mais tarde em suas redes sociais, ele postou uma entrevista para a passagem e AdicionadoEste Putin tem medo de negociações diretas com a Ucrânia. “Na sua opinião, é sua perda, fraqueza. Em vez disso, ele empurra a antiga história de que esta é a guerra entre o Ocidente e a Rússia, porque é insuportável admitir que ele perderá para a Ucrânia”, escreveu Zelensky. Segundo ele, Putin “sinalizando desesperadamente o que ele quer dizer”, mas não com a Ucrânia, mas com Trump.

Zelensky acrescentou que “o assunto não é a coisa do indivíduo é a posição de Putin em seu país”. “Ele quer mostrar que a Ucrânia não é um tópico soberano que luta com a OTAN e o Ocidente e por que ele deveria falar com a Ucrânia? Em sua mente, luta com a América – e acredita que ganha” – ” escreveu Zelensky. Ele também é percebidoQue hoje a Ucrânia está “mais do que nunca durante esses três anos de guerra” perto do mundo. “Defendemos nosso estado, nossa independência, nosso país. Também sofrimos enormes perdas “, disse Zelensky.

Vladimir Putin declarou repetidamente que o regulamento assinado por Zelensky no início de outubro de 2022. Ele aprovou a decisão do Conselho de Segurança Nacional e a defesa da Ucrânia sobre a incapacidade de negociar com Vladimir Putin. O próprio Zelensky já explicou em janeiro de 2025 que a decisão foi justificada pela necessidade de impedir o separatismo no país, porque Putin “começou a construir um grande número de canais diferentes junto com os separatistas, com representantes de outros países”. “Eu rapidamente o parei. Simplesmente parei de separatismo em nosso país pelo fato de proibir alguém, qualquer figura política na Ucrânia para manter certas negociações com o lado russo, com os apoiadores de Putin durante a guerra”, disse Zelensky.

Além disso, em uma entrevista à Associated Press, Zelensky falou sobre a associação à OTAN, chamando -a de opção de garantia de segurança mais barata mais adotada para a Ucrânia, que também será útil para Trump. “Isso será um sinal de que a Rússia deve decidir quem deveria estar na OTAN e quem não é, mas decidir os Estados Unidos. Acho que essa é uma grande vitória para Trump”, disse ele.

Além disso, Zelensky se dirigiu ao secretário de Estado dos EUA, Marc Rubiou, e o convidou para visitar o país – em resposta às palavras que a Ucrânia foi jogada há 100 anos. “Permitimos que as pessoas acreditassem que a Ucrânia não apenas poderia vencer a Rússia, mas também a transferiria para as fronteiras de 2012-2014 antes da anexação da Crimeia. E como resultado, no último ano e meio que eles procuraram é o financiamento de Deadza, uma situação longa em uma rua cega com o sofrimento atual de pessoas, enquanto a Ucrânia foi jogada há 100 anos e sua rede de energia foi destruída , “Rubio disse em entrevista Megin Kelly para um jornalista em 31 de janeiro.

Segundo Zelensky, Rubio deve vir para a Ucrânia – “Primeiro de tudo, para ver o que a Rússia fez”. “Mas também para ver o que o povo ucraniano fez, o que ele poderia fazer pela segurança da Ucrânia e do mundo e apenas conversar com essas pessoas”, acrescentou Zelensky.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Alexei (Rússia). Eu tinha (eu tenho um amigo) tio, um homem normal. No entanto, ele é divorciado, mas está tudo bem na vida: eu ganhei dinheiro até seus mais de 40 anos, há um filho, os pais estão vivos, eles não ficam doentes. No verão de 2022, ele relatou que assinaria um contrato. Então eu pedi muito tempo a ele, como e por que ele tomou essa decisão. (Suas explicações) Com longa comunicação, você pode reduzir para a tese a seguir: “Tudo, fez tudo o que planejei, quero algo novo. E quando eles subiram para sua luta, você não pode ficar de lado.

Ele não odiava os ucranianos até onde eu tentei entender. Sua atitude em relação à participação da guerra parecia uma viagem a um jogo de futebol. Ele se aproximou completamente da preparação: treinou com o instrutor por seis meses, comprou os melhores uniformes que poderiam ser encomendados da China e foram embora. A conexão foi retida por nove meses e depois desapareceu sob a pederneira (…).

