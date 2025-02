Rússia

Seis meses atrás, as forças armadas começaram a cirurgia na região de Kurk. Milhares de pessoas permanecem em territórios ocupados. Parece que as autoridades da Federação Russa não se importam com eles

As tropas ucranianas atacaram o território da região da vala na noite de 6 de agosto. O Ministério da Defesa da Federação Russa e as autoridades da região alegaram que a situação estava sob vigilância e que as forças armadas “não progrediram com um medidor”. Não foi até 9 de agosto, a ala militar russa admitiu pela primeira vez que as batalhas já estavam em andamento na periferia de Judá – uma cidade com cinco mil populações a 10 quilômetros da fronteira. O regime federal de emergência foi anunciado na região de Kurk. Incluindo, devido às declarações calmantes das autoridades, muitos moradores não se evacuaram nos primeiros dias das forças armadas da Ucrânia e acabaram se encontrando ocupando.

No meio da rodada, mais de 1100 quilômetros quadrados do território russo estavam sob o controle das forças armadas. Nos meses seguintes, o Exército da Federação Russa, depois de se mudar da Ucrânia para a região de Kursk, iniciou um contra -ataque. Agora, sob a supervisão das forças armadas da Ucrânia, restam cerca de 500 quilômetros quadrados.

Quantas pessoas ficam em ocupação?

Nos territórios capturados pelas forças armadas, durante todo esse tempo há moradores que não puderam se evacuar no início da ofensiva ucraniana. Por avaliação O primo deles, estamos falando de três mil pessoas. Nas forças armadas da Ucrânia em meados de janeiro, foi estimado o número de residentes no território, que controlava duas mil pessoas.

Os parentes de pessoas que permanecem em ocupação acusam as autoridades russas de inatividade. Em Moscou, eles nunca anunciaram publicamente negociações com o lado ucraniano sobre a organização do corredor humanitário, ou mesmo as intenções de tais negociações.

Somente uma vez – em novembro – Ombudsman, Tatyan Moskallov, ela disse que, de acordo com os resultados do território do território controlado pela Rússia, foram devolvidos 46 habitantes da parte ocupada da região. No início de janeiro, Moskallov publicou uma lista de habitantes que desapareceram nas áreas de fronteira-a silvicultura foi criticada por seus parentes por um grande número de imprecisões e repetições. Foi apenas no final de janeiro, depois de quase três semanas, os deveres do governador Alexander Khinshtein prometeu que ela faria uma nova lista.

Quantas pessoas morreram?

Em meados de janeiro, as forças armadas das forças armadas disseram que 112 civis foram mortos desde o início da ocupação. Destes, pelo menos 40 idosos morreram de ataques cardíacos, “sem a sobrevivência do estresse por intensos ataques de foguetes”, 36 mais, como afirmado nas forças armadas, morreram devido ao bombardeio russo, a causa da morte de outros.

1º de fevereiro, como resultado de um ataque aéreo, um internato foi destruído em Sudge, onde dezenas de civis se refugiaram. Quatro pessoas, de acordo com as autoridades de ocupação, morreram, algumas mais gravemente feridas. O exército ucraniano e russo é responsável por se atacar.

Em 19 de janeiro, a mídia estatal russa relatou que na vila de Porechnoy russo, que foram descobertas pelos corpos de civis, que foram supostamente mortos pelas forças armadas da Ucrânia, foram descobertas vários dias antes das forças armadas de RF divulgadas. Os vídeos foram publicados a partir da cena registrada pelo exército russo – no entanto, é impossível tirar conclusões objetivas sobre esses funcionários sobre as causas da morte ou a personalidade dessas pessoas.

Alguns dias depois, o IC da Federação Russa mostrou o funcionário do prisioneiro do Exército Ucraniano, que afirmou ter cometido os assassinatos e estupro no território ocupado. Desde então, as autoridades não foram garantidas em favor de sua versão da Federação Russa, mas ao mesmo tempo acusaram a comunidade mundial de “surdez”. Na Ucrânia, a situação foi chamada de “continuação da campanha por desinformação” da propaganda russa.

O que está acontecendo agora?

5 de fevereiro, Kremlin relatado Na reunião do Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin com Alexander Khinsshtein. Eles conversaram sobre taxas financeiras por perda de propriedade e “renovação de infraestrutura nas áreas de fronteira”, além de celebrar o milênio do Kurk, que foi preparado em 2032. Não se trata do destino dos cidadãos da Rússia e das perspectivas de sua evacuação.

Na manhã de 6 de fevereiro, vários canais russos para fios bronzeados relataram que as forças armadas haviam iniciado uma nova ofensiva na região de Kurk. “Até agora, o golpe é limitado, lembra uma tentativa de aparecer na APU na área agrícola de Berdin há um mês”, escreveu o informante militar.

Segundo os canais do Telegram, 350-400 exército ucraniano e cerca de 50 unidades se moveram na direção do distrito de Belovski, localizado ao sul do distrito de Judahsky, que controlam as forças armadas. As batalhas foram relatadas perto da vila de Urnok (10 quilômetros a sudeste de Nazhi). O Ministério da Defesa da Federação Russa no relatório oficial afirma que “a partir das 14:00, os ataques de grupos armados da Ucrânia são refletidos, os assentamentos estão sob a supervisão de tropas russas”.

Max, Ucrânia. Não, eu não acho (que todo russo é responsável pela guerra, independentemente das atitudes). Provavelmente é ridículo culpar o designer hipotético de São Petersburgo, inocentemente bebeu um smoothie no aterro em Nevi, que exatamente o mesmo trabalhador extenuante hipotético do interior, devido a circunstâncias forçadas, tornou -se um artista, em fevereiro de 2022. que não é ambiguamente não ambiguamente pessoal ou “mundo russo” como um todo, carregou qualquer ameaça.

O que os russos podem fazer para normalizar relacionamentos com os ucranianos? E o que nosso designer hipotético de São Petersburgo pode fazer, encerrando seu smoothie, para a garota não -hepotética que permaneceu órfã? Há perguntas de que não há resposta, mas há um desejo de viver para que não tenha vergonha e não é assustador morrer.

Não, não há ódio completo de você (russos). Provavelmente, em 10 ou 15 anos, se eu o visse em algum lugar em Rijeka em um tempo de descanso, nosso hipotético trabalhador árduo afunda do interior e teve a oportunidade de salvá -lo, porque eu salvaria, porque não era para decidir decidir quem viver e quem morre. Mas se nosso designer hipotético se conectasse ao meu bar e sugerisse uma bebida e uma conversa com meu coração, eu me desculparia e recusaria.

