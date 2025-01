Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, estamos em detalhes em várias parcelas que atualmente afetam o curso da guerra. E também publicamos suas cartas, porque temos certeza: precisamos continuar falando sobre a guerra. Compartilhe a opinião dos russos que concluem voluntariamente um contrato com o Ministério da Defesa e, se você tiver esses conhecidos, conte -nos sobre eles e seus motivos. Procure um formulário de feedback no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

Ucrânia

O processo criminal contra o Ministro da Defesa começou

O Escritório Nacional Ucraniano contra a corrupção iniciou um processo criminal contra o Ministro da Defesa da Terra de Rustem Umarov. Isso ficou conhecido no final da noite de 28 de janeiro.

A produção começou a pedido do Centro para o Combate de Corrupção por Possível Abuso de Governo (Parte 2 do Artigo 364 do Código Penal da Ucrânia) devido ao fato de que Umarov não renovou o contrato com o chefe da agência de escritório ( AOZ) Marina Nesrukov.

Aoz lida com a compra de armas para o exército ucraniano. Esta é uma estrutura autônoma no Ministério da Defesa, criada no verão de 2022, após uma série de escândalos de corrupção no ministério para tornar a compra o mais transparente possível.

O diretor da AOZ nomeia um conselho de supervisão independente para a Carta, no entanto, em dezembro de 2024. Em 24 de janeiro, Umarov anunciou que o tratado do vencimento de Nesrukov não se expandiria – apesar do fato de que, apenas uma semana antes, o conselho votou por ele.

Umarov explicou a libertação do fato de Nesruk que, em vez de fornecer oportuno o exército de AOZ em “jogos políticos” e que o nível de transparência da compra, em sua opinião, foi exagerado sob as condições da guerra: “Por alguma razão, o A compra de armas virou na Amazon, onde todos os usuários da Internet podem ver quem e o que compra, em que volume e qual fabricante em tempo real.

Aoz, por sua vez, anunciou a pressão no conselho de supervisão e enfatizou que ele ainda o considera um líder de Nesrukov.

De acordo com um artigo sobre o abuso do governo, Umarova ameaça seis anos de prisão. Ele ainda não comentou os procedimentos criminais.

Mundo

Putin fez novos pedidos de contrato de paz. Zelensky o acusou de retirar a guerra

O presidente russo Vladimir Putin disse na noite de 28 de janeiro. Ele disse que a Rússia não seria considerada um acordo de tempos de paz se o presidente Vladimir Zelensky o assinasse da Ucrânia.

Putin repetiu sua declaração de que Zelensky não era um presidente legítimo, pois expirou em maio de 2024 o mandato de cinco anos de seu poder. O presidente da Federação Russa disse que isso não foi contra a participação de Zelean nas negociações reais que precederam a assinatura do acordo, mas deixou claro que ele não tinha visto o mesmo status do interlocutor: “Se ele quiser participar Nas negociações, destacarei essas negociações que serão esses jornais de notícias.

O presidente da Federação Russa também exigiu que Zelensky fosse cancelado na Ucrânia, proibindo as negociações com Putin. Ao mesmo tempo, ele indicou que Zelensky (novamente, por causa da supostamente ilegitimidade), não tinha o direito de cancelar o decreto, mas isso poderia fazer o falante do trabalho de Verkhovna.

Na noite de 29 de janeiro, as declarações de Putin comentaram sobre Zelensky. Ele disse que Putin estava “fazendo tudo para apertar a guerra”, porque teme as negociações. De acordo com Zelensky, havia agora uma “oportunidade de alcançar o mundo real”, mas Putin faz o possível para “continuar matando uma escala em plena” – ou ter uma pausa para preparar uma nova invasão.

As declarações de Putin e Zelean são dadas no fundo das expectativas causadas pela proximidade do presidente dos EUA, Donald Trump. Trump e representantes de sua equipe conversam constantemente sobre o desejo de contribuir para o fim da guerra no menor tempo possível e sua disposição – ao contrário da administração de Joe Biden – negociando com Putin.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Dmitry (região de Sverdlovsk). Na cidade, para 150.000 pessoas, de onde eu venho, o envio voluntário para a guerra não é a escolha dos próprios homens. Mulheres autoritárias com crianças enviam maridos à guerra para viver em luxo e “alcançar” uma vida melhor sem trabalho. Eles acreditam que, se encontrarem um desses marido, encontrarão um novo (e no caso da morte) com tal perda. Isso é discutido muito cinicamente nas publicações da cidade.

O executor me ofereceu para concluir um contrato quando uma multa foi coletada de mim por desacreditar as forças armadas de RF. Eles pedem uma “conversa” antes do início da produção e oferecem um contrato em troca do perdão da dívida e um salário alto.

Compartilhe suas histórias sobre voluntários russos

Guerra Mil setenta dias. 157. A brigada das forças armadas da Ucrânia é limpa após a troca sob a capa