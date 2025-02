Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, estamos em detalhes em várias parcelas que atualmente afetam o curso da guerra. E também publicamos suas cartas, porque temos certeza: precisamos continuar falando sobre a guerra. Compartilhe a opinião dos russos que concluem voluntariamente um contrato com o Ministério da Defesa e, se você tiver esses conhecidos, conte -nos sobre eles e seus motivos. Procure um formulário de feedback no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

Mundo

O supervisor especial de Trump na Ucrânia e na Rússia disse que o novo presidente dos EUA tem um “plano de ação confiável” para parar a guerra

Keith Kellog, realizando o local de uma comissão especial do presidente dos EUA na Ucrânia e na Rússia, disse a Fox News que o governo de Donald Trump espera chegar a um acordo de paz durante “meses, não anos”. “Temos um plano de ação confiável”, enfatizou.

Segundo Kelllol, o governo de Trump agora está lidando com o fato de criar uma alavanca “para Kiev e Moscou”. O presidente dos EUA, disse um detentor especial, “sabe onde e como pressionar” e sabe como concluir as transações.

Keloglog não revelou outros detalhes, apenas mais uma vez lembrou que Trump estabeleceu a tarefa de acabar com a guerra “em 100 dias”.

“Country.ua” publicou um plano para o final da guerra 100 dias – com a cessação do fogo na Páscoa, com a retirada das forças armadas das forças armadas da região de Kurk e a paz da Declaração em 9 de maio No Escritório do Presidente Ucrânia, a publicação foi chamada de “preenchimento, a legalização dos russos”

Ucrânia

Tropas da Federação Russa atingiram um enorme golpe de drones e foguetes na Ucrânia

Tropas russas na noite de 31 de janeiro. E no início da manhã de 1º de fevereiro, eles atingiram foguetes e drones em várias regiões da Ucrânia. Em Poltava, os foguetes russos danificaram um prédio de apartamentos. Morreu, De acordo com dados Administração Regional às 12:00 em Kiev, três pessoas. 13 pessoas, incluindo três filhos, sofreram.

Rockets e drones também danificaram edifícios residenciais em Zaporozhye e Harkov, onde uma pessoa morreu. Mais duas pessoas relatado O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, morreu de greves russas na região de Sumy.

“Os seguintes crimes terroristas”, escreveu Zelensky no canal do Telegram. “Todo ataque prova que precisamos de maior apoio na defesa do que o terror russo. Todo sistema de defesa aérea, toda defesa de foguetes é a salvação da vida “, disse o presidente da Ucrânia, expressando condolências a parentes e amigos dos mortos.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Svetlana (Yerevan). (Fui à guerra) do meu amigo de infância com um leve retardo mental (ninguém jamais fez um diagnóstico preciso, mas era óbvio). Bom, mas muito suscetível, ele constantemente caiu em empresas ruins, frequentemente ria e zombava dele, muitas vezes o usava como palhaço para suas piadas e piadas. Meu irmão e eu éramos amigos dele. Ele nem sempre era adequado para o serviço, mas seu pai ruim insistia em servir (com um recruta), caso contrário, ele não é humano.

Quando a mobilização começou, eles rapidamente lhe enviaram uma ligação e ele saiu. Existem várias razões. Primeiro, ele acredita demais na TV e careca (Putin) e, em segundo lugar, essa posição estúpida “não vou correr de ninguém”. E também: como, “os meninos vão rir”, tudo isso, e assim será um herói. Bem, dinheiro, é claro. Ninguém fala abertamente sobre isso, mas conhecendo sua mãe …

Nos primeiros meses em que experimentamos toda a família, não houve novidades por um longo tempo, pensamos que ele morreu ou desapareceu. Mas depois de um tempo entrei em contato, tudo estava bem. Quando nos conhecemos, ele disse que era melhor não chegar lá, que ela era assustadora lá. Mas, ao mesmo tempo, Khokhlov zomba e acredita que os meninos são heróis e Plesh (Putin) está fazendo tudo certo.

Recentemente, ele sofreu uma lesão grave, estava no hospital, agora de férias, mas ninguém, é claro, o libertará, não estará em guerra antes do fim. Eu respondo com ele, não suprimi o contato, embora possa ser difícil ler bobagem, então apenas traduzo o tópico ou não respondo. Desculpe por ele.

