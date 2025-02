Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, estamos em detalhes em várias parcelas que atualmente afetam o curso da guerra. E também publicamos suas cartas, porque temos certeza: precisamos continuar falando sobre a guerra. Compartilhe a opinião dos russos que concluem voluntariamente um contrato com o Ministério da Defesa e, se você tiver esses conhecidos, conte -nos sobre eles e seus motivos. Procure um formulário de feedback no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

O Kremlin chamou “uma provocação monstruosa do regime de Kijiv” em Sudge “

O Kremlin é considerado um golpe para o internato “provocação monstruosa do regime de Kiyan”, disse o secretário de impressão do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov.

Peskov se recusou a responder a um esclarecimento jornalístico de perguntas sobre o número de pessoas que morreram como resultado do impacto, dizendo que o Ministério da Defesa fornece todas as informações sobre isso. “Você provavelmente teve a oportunidade de se familiarizar com a declaração do Ministério da Defesa da Federação Russa. Não temos nada a acrescentar a isso”, disse Peskov.

A construção do antigo internato em Sudge, ocupada pelas tropas ucranianas desde agosto, foi atingida em 1º de fevereiro. O pessoal geral das forças armadas das forças armadas disse que foi aplicado pelo exército russo e que o lado russo sabia que o prédio era “exclusivamente civil” no edifício. Quatro pessoas morreram, de acordo com as forças armadas da Ucrânia.

Poucas horas após o impacto, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as forças armadas haviam sido aplicadas – o departamento militar russo alegou que os fundos de defesa aérea foram registrados pelo lançamento de mísseis ucranianos da região de Sumy.

Até agora, ambos os lados não forneceram evidências objetivas a favor de suas versões.

Donald Trump anunciou reuniões com a Rússia, Ucrânia e “várias partes”

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seu governo já havia planejado “reuniões e negociações” é Moscou e Kiev, com o objetivo de abolir as hostilidades e assinar um acordo de paz.

“Lidamos com a Ucrânia e a Rússia, planejamos reuniões e negociações com várias partes, incluindo Ucrânia e Rússia. Eu acho que as discussões estão indo bem. ” declarado Trunfo.

O presidente dos EUA não deu detalhes – quando e em qual composição essas reuniões planejam.

Poucas horas antes dos comentários de Trump, seu apoio especial à Ucrânia, Kit Kellog, repetiu a posição americana anteriormente que ambos os lados deveriam alcançar concessões se quisessem concordar com o fim da guerra. Kellola disse que o presidente da Ucrânia, Volodymysky, já deixou claro que ele suavizaria sua posição no território. “E Putin também precisará aliviar suas posições”, enfatizou.

Kelllol também observou que “provavelmente em um futuro próximo” os representantes dos EUA manterão discussões “com todos”.

Zelensky 2 de fevereiro em uma entrevista à Associated Press Ele disseEsse keloglog “será” muito rapidamente “em Kiev, reservando que não há uma visita correta à visita. “É importante que aconteçamos nas próximas semanas, nas datas a seguir. Eu acho que tudo vai acontecer “, disse ele.

3 de março, o secretário de impressão do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, afirmou que “ninguém ainda discutiu uma combinação seriamente possível da composição dos participantes da negociação” com Moscou. Ele reiterou as palavras de Putin que, devido ao decreto do Zelenski 2022. Putin afirmou anteriormente que esse decreto, de acordo com Moscou, só pode cancelar o trabalho de Verkhovna – já que Zelensky, em sua opinião, não é um presidente legítimo. O próprio Zelensky afirmou que a presença de tais decretos não proíbe a negociação sobre ele como presidente do país.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Eu lavo. Eu tenho um amigo. Uma pessoa boa, responsável e gentil. Um cara russo tão simples, trabalhou como mecânico de carros, andava na floresta de pitbike, participou de competições. Ele viveu a vida habitual de um jovem da província: um salário de 30.000, cerveja nos fins de semana com amigos. Eles alugaram um apartamento com uma namorada, separados, voltaram para morar com seus pais.

Quando ele voltou do trabalho, seu pai estava em casa. Ele disse: “Eles trouxeram a agenda aqui, eu assinei. Vá”. E tudo. Ele queria? Não! Somente seu pai decidiu que seu filho deveria ir. Ele ordenou a vida de outra pessoa. Ele enviou seu filho para matar ou matar – para não responder às questões desagradáveis ​​das pessoas de uniforme, que então vieram para entreter seu orgulho estúpido, dizem: “Meu filho nos protege”, então não foi vergonha para investigar os olhos do vizinho. Que absurdo ??? Ele sabia que seu filho não corria, se escondia, ele não emigraria.

Lua no treinamento em algum lugar da região, em florestas e “lá”. Durante um ano, ele escreveu que, em algum lugar do LPR, eles vivem em tendas, entre as quais as placas estão presas como uma trilha entre uma suspensão de pântano, vá para “tarefas”, enviou uma foto sua com uma metralhadora nas florestas, em Os campos, na neve.

Ele perdeu muito peso, uma pele e ossos e enormes olhos negros cheios de dor. Tenho muito medo de perguntar se ele matou pessoas. Tenho medo de ler sim.

