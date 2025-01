Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, estamos em detalhes em várias parcelas que atualmente afetam o curso da guerra. E também publicamos suas cartas, porque temos certeza: precisamos continuar falando sobre a guerra. Compartilhe a opinião dos russos que concluem voluntariamente um contrato com o Ministério da Defesa e, se você tiver esses conhecidos, conte -nos sobre eles e seus motivos. Procure um formulário de feedback no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

SK mostrou testes em vídeo do prisioneiro ucraniano de guerra: ele disse que estuprou e matou civis na região da bola

O Comitê Investigativo da Federação Russa publicou um vídeo do soldado ucraniano em Yevgeny Fabrisenko, capturado na região de Kurk. Fabrisenko ficou conhecido em 26 de janeiro.

Sobre RegistrosPublicado pelo SK russo, Fabrisenko diz que ele e seus colegas mataram e estupraram civis na vila de Porechny russa.

Vimos a casa. Vamos para esta casa. Há uma garota. Meu colega e eu a estupramos, e eu coloquei a garota de joelhos e atiramos nela. Saímos da primeira casa, fomos para a próxima casa. Existem dois homens, uma mulher. Os homens foram imediatamente mortos, estupraram minha esposa e me fizeram ajoelhar e atirar nela. Saímos, ouvimos o barulho no celeiro. Eles abriram o celeiro, três avós se esconderam no feno lá. Nós os tiramos, amarramos nossas mãos. Eles o abaixaram para o porão e, em seguida, (um colega) “mariposa” removeram a granada F-1 das sacolas e a jogaram no porão.

De acordo com o Comitê de Investigação, entre 28 de setembro e 24 de novembro de 2024, Fabrisenko e três de seus colegas, a pedido de seu comandante com o convite de “padrinho”, foram mortos por 11 homens e 11 mulheres, oito das quais foram estupradas primeiro.

O secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov, comentando o vídeo, acusou a comunidade internacional de “surdos”, dizendo que “ainda temos que atrair constantemente nossa consciência e atenção”. Ao mesmo tempo, as próprias autoridades russas não denunciaram a intenção de permitir que jornalistas estrangeiros a Porechny russa ou publiquem nenhum outro que não seja o reconhecimento do prisioneiro, um certificado que confirma sua versão do evento.

A mídia estatal russa relatou pela primeira vez em 18 de janeiro durante a ocupação ucraniana sobre os massivos assassinatos de civis em Porechnaya russo durante a ocupação ucraniana. Naquela época, foram publicados dois vídeos do exército russo, que mostram os corpos de pessoas mortas deitadas nas adegas. De acordo com as fotos apresentadas, é impossível tirar conclusões inequívocas sobre suas personalidades e a causa da morte. Na Ucrânia, as publicações chamaram a “continuação da campanha para a desinformação” da propaganda russa.

Secretário de Estado dos EUA: é errado fazer as pessoas acreditarem que a Ucrânia poderá devolver todos os territórios

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou novamente que, no final do acordo de paz, a Rússia e a Ucrânia terão que alcançar concessões. Ele disse sobre isso em entrevista Megin Kelly para um jornalista.

Rubio observou que, embora Vladimir Putin tenha sido terrível, agora a realidade é tal que a guerra chegou ao ponto cego e continuando a financiar a Ucrânia sem tentar negociar com calma apenas leva a novas destruições e baixas humanas.

É errado que, de alguma forma, permitimos que as pessoas acreditassem que a Ucrânia não apenas derrotaria a Rússia, mas também levou tudo ao estado que foi em 2012 ou 2014 antes da Rússia capturar a Crimeia.

Rubio enfatizou que Donald Trump vê sua principal tarefa de alcançar um mundo sustentável. Ele não respondeu diretamente à pergunta de cuja posição – Putin ou Vladimir Zelensky – por esse grande obstáculo. Ele observou apenas que declarações públicas pesadas geralmente são feitas com objetivos políticos internos, e as posições reais das partes podem ser diferentes. “Até Putin, que controla a mídia, está preocupado com a opinião pública na Rússia”, disse Rubio.

O Secretário de Estado expressou sua opinião de que o alcance do acordo só era possível mediar os Estados Unidos sob a orientação de Trump e enfatizou que era “muito trabalho duro”. “Não será simples e vai demorar um pouco”, disse ele.

Zelensky, que nos primeiros anos de guerra afirmou consistentemente que deveria acabar apenas com a renovação do controle da Ucrânia sobre todo o território reconhecido internacional (incluindo a criméia), suavizou a retórica do outono de 2024 e começou a permitir a paz em que parte do ucraniano O território permanecerá de fato permanecer sob o controle da Federação Russa. Ao mesmo tempo, Zelensky enfatiza que a Ucrânia legalmente não reconhece a perda de seu território.

Putin insiste que todas as quatro regiões da Ucrânia, cuja anexação foi anunciada pela Federação Russa 2022, estaria totalmente sob controle real de Moscou. Ele declara sua vontade de negociar, mas ao mesmo tempo chama Zelensky “um presidente ilegítimo”, recusando -o a assinar uma assinatura sob o acordo de paz.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Danila (subúrbios). Não faz muito tempo, tive a oportunidade de passar a última viagem de um dos melhores amigos que morreram nessa volodina louca.

Ele não apoiou a guerra – a pessoa tinha uma pista negra em sua vida: ele se separou da garota, não ficou com o trabalho, e o apartamento alugado teve que se mudar para sua cidade natal para uma mãe que está escrita regularmente. Ele queria “ser pelo menos útil em algum lugar” e foi à guerra como editor. O contrato terminou. Forçado a assinar um novo – uma aeronave de ataque. Como resultado, Mina foi o último em que a perna passou.

O padre no funeral disse que meu amigo heroicamente deu a vida a todos nós. Esse herói não explicou o santo pai.

