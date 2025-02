Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, publicamos suas cartas porque temos certeza: devemos continuar falando sobre a guerra. Pedimos aos nossos leitores da Ucrânia e da Rússia que compartilhem conosco a opinião da responsabilidade moral de cada um dos russos para esta guerra. Procure feedback com perguntas no final deste artigo. Uma revisão do dia anterior pode ser lida aqui.

Ucrânia

Para os funcionários, criará regras para comunicação com o serviço militar

Nas forças do continente das forças armadas das regras da Ucrânia para a comunicação com o serviço militar para funcionários da TCC (Centros de Instalação Territorial) no pano de fundo da crescente crítica de suas ações pelos habitantes do país e ativistas de direitos humanos. disse “Radio Liberty” Representante do Comando das Forças Terras das Forças Armadas da Ucrânia Vitaly Sarantsev.

Segundo Sarantsev, estão ocorrendo as forças armadas das forças armadas para identificar defeitos que “interferem na mobilização eficiente”. Entre tais defeitos, ele chamou o comportamento dos funcionários do TCC.

Uma das opções para resolver esses problemas é escrever um conjunto tão específico de regras e políticos em relação às atividades da equipe militar do TCC, implementando medidas de mobilização. (…) O núcleo, deve ser o respeito pelos cidadãos, as regras da civilidade, um certo comportamento correto que deve ser monitorado por todo esse processo o máximo possível. Para que possamos quebrar tudo tão negativo.

Srantsev admitiu que a mobilização era uma medida impopular na sociedade, mas expressou sua opinião de que isso sempre acontece em todos os países. Ele instou as autoridades do país a “trabalhar na direção da melhoria da consciência da defesa dos cidadãos”. “Eu gostaria que tais palavras fossem como” negócios “,” ludolins “,” evitar “para sempre desaparecerem de nosso léxico, percebido apenas em nossa conversa, teriam o significado negativo mais negativo”, disse Sarantsev.

No fundo de hostilidades de longo prazo e todo esse tempo de mobilização, os habitantes da Ucrânia estão se queixando cada vez mais das ações ilegais dos funcionários do TCC. Nos últimos meses, assim aceito “contas” foi difundido nos últimos meses, quando o emprego masculino foi atrasado ilegalmente nas ruas e plantado à força em microônibus (“contas”). Dicionário da língua ucraniana moderna Ele chamou Palavra “Busificação” 2024.

No ombudsman Dmitry Lubinz no outono RelatadoNo primeiro semestre de 2024, o número de reclamações devido a uma violação dos direitos da equipe militar do TCC foi seis vezes maior que o mesmo indicador em 2023. A mídia aparece periodicamente mensagens Sobre a morte do pessoal militar nos departamentos do TCC. “Justiça ucraniana” em uma grande investigação publicada em setembro de 2024, escrevique a agência de direito “não se apressar com os funcionários da justiça” excedendo os poderes.

Também nos últimos meses na Ucrânia, o número aumentou ataques Para funcionários da TCC. Desde o início de fevereiro, três explosões já ocorreram em edifícios do TCC, duas pessoas se tornaram vítimas. Na polícia Eles disseramPara ficar por trás da explosão dos serviços especiais russos, cujo objetivo é desestabilizar a situação na sociedade ucraniana “.

Mundo

O Kremlin chama para “avançar” para as negociações de Putin e Trump

Agora, não há discussão sobre a possível reunião de Donald Trump e Vladimir Putin. Sobre isso nos comentários da CNN declarado Secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov.

Segundo Peskovo, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia nem sequer tinham “contatos preliminares”, durante os quais falariam sobre se deveriam ou não se encontrar ou não – e “se necessário, quando e como”.

Peskov chamou os repórteres de “não se apressarem”. Ele prometeu que o Kremlin faria comentários oficiais sobre esse resultado.

A reunião dos líderes dos dois países deve ser esperada desde o momento após Trump ser uma eleição para a posição do presidente dos EUA. Trump disse que, ao contrário de Joe Biden, o diálogo direto se concentrou na conclusão da guerra russa de Ikraini com Moscou com Moscou. Trump declarou repetidamente que as negociações já estão em andamento (no Kremlin, foi rejeitado); A última dessas declarações foi dada em 4 de fevereiro. “Temos negociações muito boas e construtivas na Ucrânia. Conversamos com os russos, conversamos com orientação ucraniana “, disse Trump.

Peskov, em 5 de fevereiro, declarou que recentemente os “contatos entre enfermarias individuais” em Washington e Moscou recentemente “reforçados. Este breve comentário sem detalhes continua sendo a única confirmação oficial da Rússia de que o diálogo com os Estados Unidos começou.

Presidente do Comitê Estadual de Assuntos Internacionais Duma Leonid Slutsky 6. declaradoQue a reunião de Putin e Trump será “em breve”, sugerindo que ela pode ser realizada em fevereiro ou março. Ele observou que a probabilidade de contato do presidente da Federação Russa e dos EUA é “cem por cento”, e os preparativos para a reunião “estão na fase avançada”.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Alexander. Se, para o Ocidente e Ucrânia, todo russo é uma responsabilidade moral pela guerra, essa responsabilidade deve ser universal. Também deve ser separado por americanos que escolheram Bayden, que se tornou hesitante em ajudar. Deve ser usado pelos cidadãos da China, Índia e países vizinhos russos cujos governos ajudam a ignorar as sanções e, portanto, a dieta da máquina militar de Putin.

Mas se a responsabilidade é confiada apenas aos russos, eu discordo. Por que exatamente “lutando” Putin, arriscando uma prisão de longo prazo por alegações de extremismo e expondo seus entes queridos, enquanto os ucranianos e europeus podem evitar o serviço, continuando a comprar recursos russos e fingir ser normal? Por que eu “tenho que” pagar por reparações ou pronunciar a Ucrânia, mesmo que no War Times a corrupção ainda floresça lá?

Os ucranianos dizem que os russos tiveram que parar Putin. Mas agora que ele está na porta deles, eles se deixaram e saem do chão. E se, eles têm apoio e armas ocidentais, não podem detê -lo, por que decidiram que os russos, armas privadas, apoio e até representação política poderiam levar e derrubar Putin com as próprias mãos? (…).

O governo ucraniano usa a retórica de culpa e responsabilidade não apenas como um instrumento de pressão sobre os russos, mas também como uma maneira conveniente de se afastar dos problemas internos. Zelensky acusa o oeste de um lento suprimento de armas, acusando ativistas anti -corrupção de espalhar “narrativas pró -russas”, acusando os russos de não parar a guerra. Mas ele não culpa a si e a seu governo, que não se mobilizou (…).

Mesmo que o governo do país, que se defende, não deseja assumir a responsabilidade moral por seus erros, por falhas de mobilização, corrupção, promessas irrealistas e continuar negócios com a Rússia, por que devo usá -lo? (…) Eu a senti no início da guerra. Tentei entender meu papel no que estava acontecendo. Mas agora, quando vejo que a responsabilidade se tornou apenas uma ferramenta para manipular e me afastar de problemas reais, eu a deixo de lado (…).

Compartilhe sua opinião sobre a responsabilidade dos russos pela guerra

Guerra Mil setenta e dois dias. Seis meses de operações ucranianas na região de Dick. Milhares de russos permanecem em ocupação. Putin fala sobre a celebração do milênio Kurska