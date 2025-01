Medusa de 24 de fevereiro de 2022, viveu na guerra russa de Ikraini no ar. Em nossos materiais diários, estamos em detalhes em várias parcelas que atualmente afetam o curso da guerra. E também publicamos suas cartas, porque temos certeza: precisamos continuar falando sobre a guerra. Compartilhe a opinião dos russos que concluem voluntariamente um contrato com o Ministério da Defesa e, se você tiver esses conhecidos, conte -nos sobre eles e seus motivos. Procure um formulário de feedback no final deste artigo. Você pode ler a revisão do dia anterior aqui.

A mídia ucraniana e turca chamou os prazos para negociações de paz. As autoridades da Ucrânia pediram à mídia que fosse prudente

Edição ucraniana “country.ua” 26 de janeiro Publicado “Plano de 100 dias” do presidente dos EUA, Donald Trump, no final da guerra russa de Ikraini. Um documento cuja autenticidade não foi confirmada contém um cronograma para o final da guerra, bem como os termos do acordo de paz. Afirma -se que os Estados Unidos transferiram este documento para diplomatas europeus.

De acordo com o cronograma, que foi extraditado para a publicação, Donald Trump e Vladimir Putin podem ser realizados no final de janeiro – no início de fevereiro, após o que as negociações serão suspensas ou continuadas. No caso de sua continuação, a equipe Trump oferece o seguinte plano:

Fevereiro – março: Reunião de Trump com Green e Putin, três deles ou separadamente;

Reunião de Trump com Green e Putin, três deles ou separadamente; 20 de abril: Aniversário do tributo, retirada de forças armadas militares da região de Kurk;

Aniversário do tributo, retirada de forças armadas militares da região de Kurk; Final de abril: O início do trabalho da Conferência Internacional de Paz, que no final da guerra registrará um acordo entre a Ucrânia e a Rússia;

O início do trabalho da Conferência Internacional de Paz, que no final da guerra registrará um acordo entre a Ucrânia e a Rússia; Final de abril: troca de prisioneiros “tudo para todos”;

troca de prisioneiros “tudo para todos”; Para 9 de maio: Declaração da Conferência Internacional da Paz no fim da guerra.

“Country.ua” publicou um plano para o final da guerra 100 dias – com a cessação do fogo na Páscoa, com a retirada das forças armadas das forças armadas da região de Kurk e a paz da Declaração em 9 de maio No Escritório do Presidente Ucrânia, a publicação foi chamada de “preenchimento, a legalização dos russos”

Andrei Ermak, chefe do escritório do presidente da Ucrânia e de outros políticos mais influentes do país, disse que “não” planos pacíficos “para” 100 dias “na mídia na realidade”. “Eles são apenas um recheio que os russos são mais frequentemente legalizados por mascarados” – declarado Ermak 26 de janeiro.

No dia seguinte à publicação de “Land.ua”, 27 de janeiro, possíveis prazos para negociações de paz Ele chamou Observador do grande jornal turco Hurriyet Abdulkadir Selvi. Segundo ele, espera-se que as negociações no final da guerra comecem em abril a maio depois que as partes anunciam a trégua. Selevi acredita que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan pode atuar como mediador nas negociações, porque, como Trump, ele pode se comunicar com Putin e Green.

O Observer Hurriyet acrescentou que agora as pastas da estrada “desenvolvem”, após as quais as partes publicarão uma trégua, e as sanções contra a Rússia serão consistentes. “É improvável que a decisão sobre territórios ocupados seja tomada em um futuro próximo”, disse Abdulkadir Selvi.

O chefe do Centro de Combate a Desinformação sob o Conselho de Segurança Nacional e a Defesa da Ucrânia Andrei Kovalenko, depois das publicações de “Country.ua” e Hurriyet, disse a informação “com o fim da guerra e o início das negociações”, que apareceu na mídia de diferentes países, “não respondendo”. “Este tópico é exagerado, a mídia estrangeira pode ser entendida que nosso público e a mídia são importantes para prudentes se aproximar” – disse Kovalenko.

“Verdade ucraniana” Publicado 27 de janeiro, material sobre a nova temporada política na Ucrânia, na qual ele liderou uma opinião sobre o chefe do país Kirill Budanov sobre a necessidade de negociações. O deputado ucraniano sem nome disse à publicação que o chefe da Administração Geral do Serviço de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia falou sobre isso em uma reunião fechada no Trabalho de Verkhovni. Na reunião destinada a mostrar o “estado real da guerra”, Budanov perguntou: “Quanto tempo ainda temos?” Em resposta, de acordo com a fonte, Budanov disse: “Se não houver negociações sérias antes do verão, processos muito perigosos para a existência da Ucrânia podem começar”.

De acordo com a pesquisa da SOCIS, as citações da Justiça Ucraniana, 50,6% dos ucranianos foram entrevistados que imediatamente terminaram o incêndio e iniciaram negociações. Cada quinto (19,5%) apóia a decisão de congelar o conflito na linha atual da frente, 14,7% acreditam que é necessário continuar a guerra até que o limite de fronteira de 1991 e 10,2% seja renovado em 23 de fevereiro de 2022.

Consequentemente, a Assembléia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) decidiu organizar discussões de emergência na Ucrânia para determinar o papel da Europa em futuras negociações em repouso, Relatórios Correspondente da justiça européia de Strasbourg.

Além da guerra, Putin e Trump também podem falar sobre desarmamento nuclear

Donald Trump e Vladimir Putin “circularam” na última semana um ao outro: o presidente dos EUA apareceu com “ameaças vazias” e o russo respondeu “lisonjeiros” comentários, Ele escreve New York Times 27 de janeiro. Em particular, Putin disse que, se o presidente dos EUA estivesse em 2022 Trump, a Rússia com a Ucrânia poderia ter evitado (Trump está falando sobre isso várias vezes). De acordo com os jornalistas do NYT, Trump e Putin acreditam que “a única maneira de interromper a guerra na Ucrânia seu encontro, provavelmente sem os ucranianos”.

No entanto, a partir das declarações do Presidente dos Estados Unidos e da Rússia, fica claro a que outras questões, além da guerra, podem falar. O New York Times acredita que um dos tópicos pode ser uma diminuição nas armas nucleares estratégicas. Trump e Putin disseram no início de janeiro que estavam interessados ​​em tal discussão.

As últimas negociações sobre os Estados Unidos e a Rússia pelo controle de armas nucleares cessaram pouco antes do início da invasão da Federação Russa na Ucrânia em 2022. Desde então, Putin está repetidamente tentando misturar essas duas perguntas-um desarmamento numerado e a guerra russa-krai. Administração 46. O presidente dos EUA, Joe Biden, se recusou a falar sobre esses dois tópicos juntos, temendo que Putin procurou obter concessões diferentes, incluindo aquelas relacionadas ao território apreendido na Ucrânia, escreve o New York Times.

No entanto, Trump, como observado na publicação, está aberto às negociações mais amplas, que Putin gostaria.

A guerra através dos olhos do leitor “Medusa”

Vitaly (Israel). Um dos conhecidos de Moscou foi para a guerra -um homem bem -educado em algo cinquenta, com salários de seis digitões e sem problemas materiais visíveis. Ele é viúva, sua amada filha ficou em casa, que entrou no primeiro ano da universidade no ano passado. E dois outros cães e uma enorme coleção de marcas que têm reunido apaixonadamente a vida toda, quase desde a infância.

O mais interessante é que antes da guerra, ele parecia não interessado em política, mas depois se mudou: “A pátria está em perigo”, “Isto é como quarenta -primeiro”, “que, se não nós” e assim sobre. Nenhuma garantia de sua filha ajudou, voluntariamente respondeu ao escritório de matrículas militares, lembrando que uma vez no exército, mesmo sob o sindicato, ele era motorista de caminhão. Era em outubro de 2022, desde então parei de me comunicar com ele. E em novembro do ano passado, sua filha teve um aniversário, 20 anos. Eu a parabenizei pelo telefone dela e não aguentava ”, ele perguntou em uma conversa como pai. Em resposta, ela explodiu.

Ele recebeu alta do hospital no verão de 2023, depois que uma ferida severa na cabeça, os médicos mal o puxaram para fora do mundo. Como resultado, cegamente nos dois olhos, o rosto é mutilado. Desde então, ele está sentado em casa, ele não sai e abafa tudo – Putin, o Exército, TV, Propaganda. Ele também chora toda vez que toca nos álbuns das prateleiras com marcas que nunca mais verá. A filha senta ao lado dele, pega os catálogos, abre o álbum e começa a falar o que as marcas estão nele. E a partir da memória, faça uma lista para a venda da coleção, que agora é inútil.

