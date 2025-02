Guerra tarifária de Donald Trump: como as importações e exportações indianas podem ser afetadas: uma imersão profunda

A Índia enfrentará desafios e oportunidades significativos à medida que as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fecham as nações do BRICS, incluindo a Índia. Enquanto a Índia foi notavelmente excluída da última onda de tarifas destinadas ao México, Canadá e China, a tendência mais ampla das medidas protecionistas dos Estados Unidos ainda poderia afetar a dinâmica comercial da Índia.

Desafios e oportunidades para a Índia A Índia enfrenta riscos e oportunidades: pode aprofundar seus laços comerciais com os Estados Unidos, particularmente em defesa e energia, ou enfrentar interrupções de taxas mais altas se as tensões aumentarem. A maneira pela qual a Índia navega nesse cenário complexo determinará sua posição econômica.

A recente ameaça de Trump de impor tarifas de 100 % às nações do BRICS, incluindo a Índia, se minarem o dólar americano, acrescenta uma camada de incerteza. Ele alertou que qualquer tentativa das nações do BRICS de criar uma moeda rival levaria a essas tarifas. Essa posição agressiva nos desafios monetários reflete a estratégia comercial mais ampla de Trump, que se concentra em conter desequilíbrios comerciais e afirmar o domínio do dólar americano. A Índia, com sua crescente influência econômica, está na interseção dessas pressões geopolíticas e econômicas.

A Índia excluiu de taxas recentes, mas o protecionismo está chegando Os mais recentes anúncios tarifários direcionados ao México, Canadá e China refletem a abordagem contínua de Trump ao abordar o déficit comercial dos Estados Unidos. Embora a Índia tenha sido excluída dessa onda de taxas, os especialistas alertam que a Índia ainda pode enfrentar repercussões se a tendência protecionista dos Estados Unidos continuar.

Comércio da Índia com os EUA. As exportações de mercadorias da Índia para os Estados Unidos representam mais de 18 % do total de exportações. Em 2023-24, a Índia exportou mercadorias no valor de US $ 77,5 bilhões para os EUA, mais do que as exportações totais para os próximos três maiores mercados combinados. No entanto, as importações dos Estados Unidos são menores, o que representa pouco mais de 6 % das importações dos EUA, o que leva a um déficit comercial crescente para os Estados Unidos.

Composição do comércio da Índia-ee. UU.: Importações de importações e exportações As importações da Índia dos Estados Unidos incluem petróleo petrolífero, pérolas, pedras preciosas, máquinas elétricas, aeronaves e peças de equipamentos militares. As exportações para os Estados Unidos consistem principalmente em produtos petrolíferos, produtos farmacêuticos, instrumentos de telecomunicações e componentes eletrônicos. O equipamento de defesa também está crescendo à medida que a Índia se diversifica da Rússia.

Impacto potencial das ameaças tarifárias de Trump nas indústrias indianas As propostas do presidente Trump podem afetar severamente as indústrias indianas, como produtos de TI e farmacêuticos, que dependem em grande parte dos mercados dos EUA. Um aumento nas tarifas pode bloquear os bens indianos de mercados críticos, especialmente carros e produtos farmacêuticos. Em resposta às taxas americanas anteriores, a Índia impôs as contra-tarifas, o que sugere uma resposta semelhante se novas tarefas forem implementadas.

Trump da Índia exige Trump instou a Índia a aumentar as compras, principalmente os equipamentos de segurança. Ele enfatizou a necessidade de um relacionamento comercial mais justo. A resposta da Índia pode incluir ajustes tarifários se um acordo de livre comércio (TLC) for adotado, embora os cortes tarifários estejam atualmente planejados sob a estrutura econômica indo-pacífica (IPEF).

A Índia pode equilibrar o comércio de mais compras? A Índia pode aumentar suas compras de bens americanos, especialmente as equipes de defesa, pois se diversifica da Rússia. No entanto, isso depende dos termos comerciais oferecidos pelas empresas americanas, principalmente no setor de energia. A competitividade dos preços dos produtos petrolíferos americanos será crucial para equilibrar o comércio.

(Com entradas de Hindustan Times)

