Guerra tarifária: Trump interrompe o imposto de importação do Canadá, México, por 30 dias, mas não há descanso para a China | Notícias do mundo

O Canadá e o México concordaram em certas condições estabelecidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompendo efetivamente a guerra tarifária. Em negociações separadas, o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e o presidente mexicano Claudia Sheinbaum concordaram com Trump para adiar as taxas planejadas por pelo menos um mês. No entanto, as tarifas contra a China ainda estão prontas para entrar em vigor na terça -feira. Na segunda -feira, Trump assinou uma ordem executiva suspendendo temporariamente a imposição dessas taxas.

Em 1º de fevereiro, Trump impôs uma taxa destinada a pressionar a China, México e Canadá para interromper a migração ilegal e desmontar as redes de medicamentos. “A ameaça extraordinária levantada por estrangeiros e drogas ilegais, incluindo fentanil mortal, Canadá e China, suas promessas de interromper a imigração ilegal e impedir o fentanil venenoso e outras drogas de fluir para o nosso país”, disse a Casa Branca em um comunicado em 1º de fevereiro.

No entanto, Trump agora interrompeu uma taxa planejada de 25%, atrasando sua implementação até 4 de março de 2025, para permitir uma avaliação adicional das ações do México. Ele também deu ao Canadá um mês para resolver o problema. A pausa fornece tempo para as autoridades americanas avaliarem se as etapas do México são suficientes para resolver crises nas fronteiras dos Estados Unidos-México e Canadá. Se a situação piorar, o presidente poderia prosseguir com as tarifas, disse o governo Trump.

A Casa Branca disse que mais de 10 milhões de estrangeiros ilegais tentaram entrar nos Estados Unidos sob a liderança de Biden, incluindo um número crescente de cidadãos chineses e pessoas na lista de vigilância do terror. “Esse problema não se limita à fronteira sul: as reuniões na fronteira norte com o Canadá também estão aumentando … membros de gangues, contrabandistas, traficantes de drogas ilegais e narcóticas de todos os tipos estão alcançando nossas fronteiras e nossas comunidades”, acrescentou que ele acrescentou .

Enquanto isso, o governo Trump também implementou seu plano de fechar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). As Nações Unidas disseram que a detenção da USAID afetará imediatamente sua tentativa de salvar vidas em todo o mundo.