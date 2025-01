Guia de viagem do Coldplay Mumbai Concert 2025: rotas a serem evitadas; verifique as atualizações de trânsito em tempo real antes de sair

Como parte de sua turnê mundial Music of the Spheres, a banda de rock britânica Coldplay tem três shows agendados no DY Patil Stadium de Navi Mumbai nos dias 18, 19 e 21 de janeiro. Para garantir a lei e a ordem durante o evento, quase 1.000 policiais participantes serão destacados, confirmaram as autoridades na sexta-feira.

As restrições de tráfego para shows do Coldplay no estádio DY Patil estarão em vigor das 7h à meia-noite em todos os três dias de shows – 18, 19 e 21 de janeiro, de acordo com Tirupati Kakade, vice-comissário de polícia (DCP), Traffic.

Em preparação para o concerto do Coldplay em Mumbai, vários desvios e restrições de tráfego foram implementados:

Estrada de serviço perto do estádio DY Patil:

O trecho da Bhimashankar Society até o LP Rickshaw Stand será fechado para todos os veículos e estacionamento. Os veículos serão desviados pela via expressa Sion-Panvel de Uran Phata para a ponte LP.

Estrada de serviço Turbhe MIDC:

Esta estrada, incluindo o terminal da Indian Oil Corporation, será fechada ao tráfego geral e ao estacionamento. Apenas veículos da Indian Oil Corporation são permitidos. O tráfego de Turbhe MIDC será desviado via Punyagiri e Uran Phata.

Hydrilia Company até a estrada de serviço da Ponte LP:

Os veículos da Hydrilia Company serão redirecionados pela estrada de serviço da Ponte LP para rotas alternativas.

Restrições para veículos pesados: Para aliviar o congestionamento, as autoridades de Thane impuseram proibições de entrada de veículos pesados ​​nos seguintes locais:

Ghodbunder Road: Veículos pesados ​​são restritos perto do Fountain Hotel de Mumbai, Vasai e Virar.

Bhiwandi para JNPT/Navi Mumbai: A entrada é restrita em Ranjnoli Naka na estrada Bhiwandi-Kalyan.

Sonale Village para JNPT/Navi Mumbai: Restrições perto do Basuri Hotel na Nashik Road.

Gujarat para Ghodbunder Road: Veículos pesados ​​​​pararão em Chinchoti Naka.

Rota de Kalwa para Navi Mumbai: Existem restrições em Kalwa Naka para veículos que entram via Balkum, Saket e a nova ponte Kalwa.

Parsik Circle para Navi Mumbai: Veículos pesados ​​​​de Kharegaon Toll Naka, Gammon Junction e Mumbra Bypass são restritos no Parsik Circle.

Estas medidas visam gerir o fluxo de tráfego e aliviar o congestionamento em torno da sala de concertos. A PTI informou que são esperados cerca de 5.000 torcedores no evento, para o qual foram tomadas medidas de segurança elaboradas, de acordo com um comunicado da polícia de Navi Mumbai.

“O comunicado diz que 70 policiais e 434 policiais estarão dentro do estádio fazendo parte do bandobast. Além disso, 21 policiais e 440 policiais serão destacados fora do estádio todos os dias”, disse ele.

Veículos pesados ​​vindos de Uran, Nhavasheva, Pune e Thane foram proibidos de circular na área nestes dias. A polícia municipal de Thane também emitiu directivas semelhantes, restringindo a circulação de veículos pesados ​​dentro da sua jurisdição.

Quase 1.000 policiais serão destacados para garantir a ordem pública durante o evento.

O comunicado acrescentou que haverá áreas de estacionamento designadas durante o evento.