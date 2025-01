Guitarrista John Sykes aos 65 anos: quem ele era e o que causou sua morte

Ele tocou no álbum Thunder And Lightning no início dos anos 1980, antes de se juntar ao vocalista Phil Lynott em sua turnê europeia com uma banda chamada The Three Musketeers.

Sykes foi recrutado pelo cantor britânico David Coverdale para se juntar ao Whitesnake, aparecendo no álbum Slide It In em 1984 e co-escrevendo um álbum autointitulado três anos depois com sucessos como Still Of The Night e Is This Love.