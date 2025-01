Gujarat: 3 capturado em Ahmedabad por hackear sites de comércio eletrônico, comprando itens no valor de 7 milhões de rúpias para ‘centavos’

A filial do crime da polícia de Ahmedabad prendeu três golpistas que costumavam comprar produtos caros on -line apenas para alguns centavos, às vezes nenhum, pirateando sites de comércio eletrônico e alterando os preços originais dos itens, disseram as autoridades na sexta -feira. O réu cometeu fraude em linha com a ajuda de eliminar o software de teste de segurança e pediu cerca de 125 produtos no valor de 7 milhões de rúpias apenas pagando ‘centavos’ e entregando -os a direções falsas.

O principal réu, Adil Parmar, estudou um B.Sc. Em Tecnologia da Informação (TI), enquanto Vijay Vaghela está perseguindo um MBA. Ambos foram assistidos pelo terceiro réu, Nitesh, também conhecido como Chhotu Madta.

Dois dias atrás, a polícia realizou um ataque depois de receber informações sobre três pessoas envolvidas em um cassino e apostas on -line e as prendeu.

Durante o interrogatório, a polícia descobriu que o trio tinha plataformas específicas de comércio eletrônico específico, cassinos on -line e sites de apostas. Eles manipularam o processo da passarela para receber itens de alto valor, como telefones celulares, drones, computadores, laptops, roteadores, discos rígidos, moedas de ouro e jóias, disse o DCP do ramo criminal da cidade de Ahmedabad, Ajit Rajian.

Alguns funcionários do banco também foram convocados para questionar sua suspeita de participação no golpe.

O réu comprou itens de alto valor por algumas rúpias, ou mesmo de graça, e depois os vendeu a 80% do seu preço original, que obteve um ganho de 100%, disse Raijian.

O ramo criminal de Ahmedabad apreendeu telefones celulares, laptops, rotores de Wi-Fi, discos rígidos, moedas de ouro, jóias e outros itens no valor de Rs 6 lakh do acusado.

Como o acusado operou

Adil, Vijay Vaghela e Nitesh juntos Sites de comércio eletrônico e cassino registrados sites em mecanismos de pesquisa on -line e obtiveram seus detalhes de crédito e cartão de débito, compraram produtos da passarela de pagamento inicialmente estabelecida no site e eles fizeram transações.

Eles manipularam o site usando o software de purificação inserindo o preço original ou um valor estabelecido no gateway de pagamento e colocando ordens para endereços fictícios.

O trio alterou os preços dos produtos de Rs 1 lakh para apenas algumas rúpias antes de comprá -las. Eles usaram a técnica de mudança de script de resposta, modificando o preço do produto Rs 1 lakh para ‘Rs 0’ através do software de purificação.

O site de comércio eletrônico dirigido por bandidos cibernéticos inclui Jinpngjewellers e Robu.in. Usando o mesmo modus operandi, o réu comprou um drone no valor de 2,5 lakhs por ‘Rs 0’ e o vendeu por mais de Rs 1 lakh, obtendo um ganho de 100 %.

Algumas moedas de ouro e jóias também foram encomendadas on -line gratuitamente e entregues às direções ficcionais. O réu costumava alterar seus números de celular após a entrega dos produtos.