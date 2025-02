Três trabalhadores morreram depois de consumir espíritos de campo misturados com um líquido suspeito no Nadíada de Gujarat, disse a polícia. As vítimas se envolveram em vários empregos, como pintar e vender Pranicio.

As famílias das vítimas disseram que todas morreram devido ao consumo de licor espúrio na área de Jawahar Nagar de Nadiad na noite de domingo.

Um relatório forense revelou que o metanol não estava presente no licor espúrio.

Os três corpos foram enviados para um exame post mortem para determinar a causa das mortes, disse a polícia.

Foram proibidos um estado seco e a fabricação, armazenamento, venda e consumo de bebidas alcoólicas desde a bifurcação do antigo estado de Bombaim em maio de 1960.

No mês passado, a polícia de Gujarat prendeu duas pessoas depois de iniciarem uma unidade de fabricação ilegal envolvida na fabricação de bebidas espúrias no distrito de Mehsana.

Depois de receber um aviso, a polícia invadiu o licor espúrio de fabricação estrangeira, que estava sendo misto de cor, malte, produtos químicos e álcool, e o vendeu enchendo -o em garrafas com adesivos de marcas de licor superior.

Em dezembro do ano passado, o governo do BJP no estado permitiu o consumo de álcool em hotéis, restaurantes e clubes que oferecem o serviço de ‘vinho e jantar’ no Tec-City International Finanças de Gujarat (cidade real) no distrito de Gandhinagar.

Todas as pessoas usadas em Gift City e visitantes autorizados podem consumir bebidas alcoólicas na área designada. No entanto, hotéis e restaurantes são ordenados a não vender garrafas de bebidas alcoólicas.