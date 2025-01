Gujarat: Ahmedabad registra terceiro caso de metapneumovírus humano, criança de nove meses em tratamento

Um menino de nove meses de Ahmedabad testou positivo para Metapneumovírus Humano (HMPV)marcando o terceiro caso do vírus na cidade e o quarto em Gujarat.

Segundo o médico responsável, o menino deu entrada no Hospital Infantil de Viha no dia 6 de janeiro com sintomas de resfriado, tosse e dificuldade para respirar. Após avaliação médica, foi realizado teste de HMPV, que deu positivo. Desde então, o menino foi transferido para o Hospital Infantil South Bopal para tratamento adicional e atualmente está recebendo suporte respiratório. As autoridades confirmaram que o menino não tem histórico de viagens ao exterior ou mudança doméstica.

Um dia antes, um residente de Vastrapur, Ahmedabad, de 80 anos, também testou positivo para HMPV, tornando-se o segundo caso na cidade e o terceiro em Gujarat. O paciente idoso está em tratamento em um hospital privado e seu estado é estável.

Outro caso foi relatado anteriormente no distrito de Sabarkantha, onde um menino de oito anos de Pantij testou positivo para HMPV. A criança permanece em assistência respiratória.

O primeiro caso em Gujarat foi relatado na área de Chandkheda, em Ahmedabad, onde um bebê de dois meses testou positivo para o vírus em um hospital privado. Desde então, o menino se recuperou totalmente e recebeu alta há dois dias.

Nas últimas semanas, a preocupação pública com o HMPV aumentou, especialmente à luz de um surto na China. No início deste mês, o Ministro da Saúde da União, JP Nadda, abordou estas preocupações e disse que O HMPV não é um vírus novo e foi reconhecido mundialmente desde a sua identificação em 2001.. O ministro garantiu aos cidadãos que o governo está a acompanhar de perto a situação e a tomar medidas para proteger a saúde pública.

O HMPV é conhecido por causar infecções respiratórias em todas as faixas etárias e recentemente ganhou atenção devido ao aumento de casos em todo o mundo.