Gujarat informa o oitavo caso do HMPV quando o filho de Ahmedabad, 4, encontrado infectado

Um garoto de 4 anos da cidade de Ahmedabad contratou o metapneumovírus humano, carregando o número de casos de HMPV em Gujarat para oito, disseram as autoridades na quinta -feira.

O garoto de gota da cidade está atualmente sendo tratado em um hospital confiável e sua condição é estável, disse o oficial médico Bhavin Solanki, da Corporação Municipal de Ahmedabad.

A criança foi admitida no Hospital SGVP em 28 de janeiro por febre e tosse. Um teste realizado no mesmo dia confirmou que foi infectado com HMPV, disse Soanki, acrescentou que o paciente não tinha histórico de viagens estrangeiras nos últimos tempos.

“Antes deste caso, a cidade de Ahmedabad havia registrado seis casos de HMPV. Destes, três pacientes pertenciam a outros lugares, mas foram admitidos em hospitais aqui. Os seis pacientes receberam alta após a recuperação completa ”, disse Soanki.

Até agora, oito casos de HMPV foram registrados em Gujarat, incluindo sete em Ahmedabad e um no distrito de Sabarkantha.

Descoberto em 2001, o HMPV pertence à família Paramyxoviridae. Está intimamente relacionado ao vírus sincítico respiratório. É marcado por tosse, febre, congestão nasal e falta de ar.

O vírus se espalha através de quedas respiratórias para tosse ou espirrar, além de tocar nas superfícies contaminadas ou entrar em contato direto com indivíduos infectados.