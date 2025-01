Gujarat: Mulher agredida, despojada, desfiles na vila para uma matéria extraconjugal, 12 presos

Uma mulher de 35 anos foi arrastada, desfilada meio nua em uma estrada e espancada por acusações de uma matéria extraconjugal. A mulher, cujo marido está preso em um caso de assassinato, foi espancado, parcialmente acordado e depois amarrado a uma motocicleta com uma corrente. Doze pessoas foram presas em relação ao caso depois que um vídeo de sua terrível experiência se tornou viral. Uma busca por mais três pessoas está em andamento.

O incidente ocorreu em 28 de janeiro, na vila de Dhalmisal de Gujarat, quando a mulher foi à casa de outro homem para encontrá -lo. Uma máfia, dirigida por seu pai -LAW e o irmão de seu marido, junto com algumas mulheres, a tirou de casa e a agrediu, de acordo com o FIR.

Ela foi exibida pelo povo. O vídeo brutal, que apareceu on -line, mostra a mulher implorando à misericórdia, mas a máfia continua a atormentá -la, arrastando -a ao longo do caminho enquanto ela está ligada à motocicleta.

O superintendente da polícia distrital de Dahod, Rajdeep Singh Jala, informou que a mulher havia sido resgatada do pai -na casa de Law, onde estava confinada. A polícia realizou uma operação de penteado e prendeu os suspeitos, que incluíam quatro mulheres, quatro homens e quatro menores.

Os réus foram reservados para acusações de seqüestro, confinamento injusto, modéstia de indignação e agressão com a intenção de despida, enquanto aqueles na máfia que cercavam a lei e circulavam de que foram agredidos com as disposições da Lei Tecnológica da Tecnologia, a informação , o SP relatou.

A polícia também instou o público a não divulgar esses vídeos e alertou aqueles que são responsáveis ​​por compartilhá -los.

O incidente até atraiu a atenção política com o Congresso da Oposição e o partido Aam Aadmi (AAP), criticando o governo de Gujarat liderado pelo BJP pelo incidente e buscando uma ação estrita contra os culpados.

Com entradas PTI