Gujarat: O homem morre em Kadi depois que o irmão Primo empurra o cano do compressor no pênis, a polícia diz que ele fez isso por diversão

Um homem morreu em Gujarat na segunda -feira depois que seu primo supostamente inseriu um cano do compressor em suas partes íntimas enquanto fazia uma piada, disse a polícia.

O incidente ocorreu quando a vítima, Prakash, visitou seu irmão Ghevabhai e seus amigos, que trabalhavam em uma empresa de metal em Kadi. À noite, todos relaxavam quando Alpesh, primo de Prakash, empurrou brincando um cano do compressor para suas partes íntimas, devido ao qual o corpo da vítima estava cheio de ar, disse a polícia.

Como resultado, Prakash começou a vomitar e ficou inconsciente. Ele foi levado para o hospital mais próximo, mas foi transferido para o Hospital Civil de Ahmedabad, onde foi declarado morto.

Prakash visitou seu irmão e primo quando sua empresa foi fechada no dia da república no domingo, informou a polícia.

Segundo Ghevabhai, o irmão de Prakash, Alpesh estava ciente da alta pressão do ar no tubo do compressor e, apesar disso, ele o inseriu nas partes íntimas da vítima, o que resultou em sua morte.

A polícia começou a investigar o assunto registrando uma queixa apresentada por Ghevabhai. Eles disseram que o incidente ocorreu por diversão.