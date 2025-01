Gujarat Shocker: Mulher tribal agredida, despovoada, desfilada na vila pela máfia sobre a matéria extraconjugal

Dahod: Uma mulher tribal de 35 anos foi atacada, desmontada e desfilada por uma multidão liderada por seu pai -na escala no distrito de Dahod, em Gujarat, por uma questão extraconjugal, depois que 12 pessoas foram presas após um vídeo de sua terrível experiência. Viral nas redes sociais, disse um policial na sexta -feira.

Os réus foram reservados para acusações de seqüestro, confinamento injusto, modéstia de indignação e agressão com a intenção de despida, enquanto os da máfia que cercavam o ato e circularam que eles fizeram um tapa nas disposições da lei de tecnologia da tecnologia da tecnologia do Informações, sp.

Segundo a FIR, a vítima teve uma aventura com um homem na vila e foi encontrá -lo no dia do incidente.