Gujarat: Vadnagar, cidade natal do PM Modi, terá novo museu arqueológico apresentando 2.500 anos de história

Vadnagar, cidade natal do primeiro-ministro Narendra Modi, ganhará uma nova atração cultural na forma do Museu de Experiência Arqueológica. O Ministro do Interior da União, Amit Shah, está programado para inaugurar o museu na quinta-feira, que foi projetado para oferecer uma visão abrangente da história de 2.500 anos da cidade por meio de uma experiência imersiva e interativa.

Construído a um custo estimado de 298 milhões de rupias, o museu de quatro andares abrange 12.500 metros quadrados e abrigará mais de 5.000 artefatos descobertos através de escavações em Vadnagar.

O museu tem como objetivo destacar a história cultural multifacetada de Vadnagar, exibindo uma variedade de achados arqueológicos, incluindo moedas, ferramentas, armas, esculturas, ornamentos e materiais orgânicos, como grãos e restos de esqueletos. Também apresenta peças raras, como conchas e conjuntos de cerâmica, que mostram a antiga importância histórica da cidade.

O museu está equipado com nove galerias temáticas que narram a arte, a escultura e a linguagem da cidade em diferentes períodos. Os visitantes podem explorar o antigo legado cultural de Vadnagar através de exposições físicas e mídia digital, tornando o museu um centro educacional para estudantes e entusiastas da história.

Um dos destaques do museu é a sua ligação direta ao local da escavação viva através de uma ponte, permitindo aos visitantes visualizar vestígios arqueológicos a uma profundidade de 1.618 metros.

O museu também dispõe de um passadiço experimental, onde os visitantes podem explorar e observar as escavações em curso e os tesouros históricos que continuam a ser desenterrados.

Vadnagar, localizada no distrito de Mehsana, em Gujarat, é famosa por sua mistura única de influências culturais hindus, budistas, jainistas e islâmicas. Ao longo dos anos, a cidade tem sido um importante centro de património religioso e educacional, e este museu irá mostrar a sua rica história.

Além do museu, Amit Shah também inaugurará um novo complexo esportivo em Vadnagar, que atenderá atletas locais com instalações para badminton, basquete, tênis de mesa, judô e muito mais. Uma sala interna polivalente e um albergue com 200 leitos para meninos e meninas também foram incluídos no projeto.

O evento de inauguração também contará com um filme sobre a jornada do primeiro-ministro Modis Modi, sublinhando ainda mais a importância de Vadnagar na formação da sua formação educacional e política.

Postado por: Nakul Ahuja Postado em: 16 de janeiro de 2025

