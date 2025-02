Gujarat: vídeos particulares de mulheres pacientes no Hospital de filtragem on -line de maternidade de Rajkot Payal, vendida no telegrama

Vários vídeos particulares dos pacientes femininos em um hospital de maternidade em Rajkot, em Gujarat, registrados durante os exames médicos, apareceram em um canal do YouTube e distribuídos em um canal de telegrama para venda, o que causou uma indignação maciça. Um caso foi registrado contra o hospital.

Sete vídeos do Payal Maternity Hospital no canal do YouTube Megha MBBS foram enviados, com o acesso oferecido através de um link de telegrama por uma taxa que varia de Rs 999 a Rs 1.500. A conta do Telegram também usou imagens de mulheres que deram um mergulho em Maha Kumbh em sua miniatura para atrair espectadores, disse a polícia.

Segundo a polícia de Gujarat, os vídeos parecem ser imagens de CFTV que mostram que as mulheres examinadas em uma sala fechada por um médico ou recebem injeções de uma enfermeira.

“O réu havia enviado sete desses vídeos no canal do YouTube e havia dado o link de um grupo de telegrama na descrição. Os membros desse grupo foram convidados a pagar uma taxa para assistir a vídeos semelhantes. Para atrair membros para pagar a assinatura, O réu lá havia camadas de tela compartilhadas de vídeos semelhantes “, disse o comissário assistente da polícia (crime cibernético) Hardik Makadia, disse ele.

A investigação preliminar revelou que o grupo Telegram foi criado em setembro do ano passado, enquanto o canal do YouTube foi lançado em janeiro deste ano. O grupo Telegram, que promoveu o canal, tinha mais de 90 membros, segundo a polícia.

“Em um desses vídeos, você pode ouvir uma enfermeira e uma mulher paciente conversando em Gujarati”, disse Makadia.

Enquanto isso, um funcionário do Hospital Payal em Rajkot disse que o sistema de CCTV poderia ter sido pirata.

“Alguém deve ter acessado nossos vídeos ilegalmente. Não fizemos nada de errado e cooperamos totalmente com a investigação policial”, disseram as autoridades do hospital a jornalistas.

No entanto, o hospital não explicou por que uma câmera de CFTV foi instalada em uma sala onde a privacidade das mulheres poderia ser comprometida.

(Ingressos Rounek Majithia)