‘Gulf of America’: Elon Musk depois de Donald Trump assina em 9 de fevereiro como o primeiro dia do ‘Golfo da América’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma proclamação que reconhece em 9 de fevereiro como “o primeiro dia do Golfo da América”, após uma recente ordem executiva para mudar o nome do Golfo do México.

Enquanto isso, em uma publicação sobre X, o bilionário tecnológico Elon Musk publicou novamente a publicação de Trump e escreveu: “Gulf de América”.

Trump assinou a proclamação no domingo a caminho do Super Bowl em Nova Orleans, que fica no Golfo.

Isso é o que Trump disse … “Estamos voando bem sobre isso agora”, disse Trump, sentado a bordo da Força Aérea com uma caneta na mão. “Então pensamos que isso seria apropriado.”

“Hoje, estou fazendo minha primeira visita ao Golfo da América desde a mudança de nome”, disse Trump na proclamação publicada no site da Casa Branca.

Em seu dia de abertura, 20 de janeiro, o presidente Trump assinou uma ordem executiva que ordenou que o Departamento do Interior tomasse “todas as medidas apropriadas” dentro de 30 dias para facilitar a mudança de nome do Golfo do México. Após a ordem executiva, a Guarda Costeira dos Estados Unidos começou a usar o termo “Golfo da América”, que marca o primeiro uso oficial do novo nome do governo dos EUA. Pti relatado.

“Como meu governo restaura o orgulho americano na história da grandeza americana, é apropriado e apropriado para nossa grande nação conhecer e comemorar essa ocasião transcendental e a mudança de nome do Golfo da América”, disse Trump na proclamação.

“Agora, portanto, eu, Donald J Trump, presidente dos Estados Unidos da América, em virtude da autoridade adquirida pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos, proclamam isso em 9 de fevereiro de 2025, como Golfo da América da América “Ele disse.

Ele pediu a funcionários públicos e a todas as pessoas nos Estados Unidos que observem o dia com programas, cerimônias e atividades apropriadas.

(Esta é uma história em desenvolvimento)

