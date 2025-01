Gurmeet Ram Rahim Singh sai em liberdade condicional de 30 dias antes das pesquisas da Assembléia de Delhi

O chefe de Dera Sacha Sauda, ​​Gurmeet Ram Rahim Singh, que atualmente celebra uma sentença de 20 anos em relação a dois casos de estupro, recebeu liberdade condicional por um mês na terça -feira.

A liberdade condicional está à frente das próximas eleições da Assembléia de Délhi, programada para ser realizada em 5 de fevereiro.

Singh, que fica na prisão de Sunaria de Haria, foi libertado na manhã de terça -feira, segundo fontes policiais.

Singh tem muitos seguidores em Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan e outros estados.

Dera Sauda Sauda, ​​com sede em Sonya de Haryana, também possui seguidores em massa em todo o estado, incluindo Fatehabad, Kurukshetra, Kaithal e Hisar.

Os passados ​​os paroles de Singh coincidiram principalmente com as eleições nos estados do norte da Índia. Na última vez, Singh foi lançado em liberdade condicional em outubro de 2024, três dias antes das eleições para as assembléias de Haryana.

Esta será a primeira vez que Singh visitará seu ashram em Sirta desde sua condenação em 2017.

Em ocasiões anteriores, quando Singh estava em liberdade condicional, ele só foi autorizado a visitar seu ashram em Baghpp de Uttar Pradesh.