Chefe da Rosmolodezh Grigory Gurov em seu Canal de telegrama condenou o comportamento inaceitável do vice-ministro da Educação, Ciência e Política da Juventude do Território de Krasnodar, Sergey Uraikin, que gritou com os voluntários envolvidos na eliminação das consequências da poluição do ar Costa do Mar Negro por produtos petrolíferos.

Gurov publicou um vídeo do canal Baza, no qual Uraikin expressa sua insatisfação com a publicação de vídeos de voluntários reclamando do fechamento de seu centro. Em resposta aos seus gritos, voluntários tentaram descobrir de que tipo de vídeo ele estava falando e se ofereceram para encontrar quem o havia filmado. No entanto, Uraikin afirmou que eram com os próprios voluntários que ele estava gritando.

“O que aconteceu na região de Krasnodar é absolutamente inaceitável. Não permitiremos que ninguém insulte os voluntários que passaram as férias na sede do #WETOGETHER, limpando a costa do Mar Negro das consequências da poluição por petróleo”, escreveu Gurov.

Ele também pediu que o trabalho dos voluntários seja tratado com respeito e gratidão.

Em 15 de dezembro, os petroleiros Volgoneft 212 e Volgoneft 239 afundaram durante uma tempestade na região do Estreito de Kerch, que levou à evacuação de 27 marinheiros, um dos quais morreu.