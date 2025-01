Gurpatwant Singh Pannun compareceu à posse de Donald Trump? Surge o vídeo do evento do separatista Khalistani

O separatista Khalistani Gurpatwant Singh Pannun foi visto em vídeos participando da posse do presidente dos EUA, Donald Trump, no Capitólio dos EUA na segunda-feira, 20 de janeiro.

O incidente ocorreu no The Liberty Ball durante a cerimônia oficial de abertura. Enquanto os outros gritavam slogans pró-americanos, Pannun rapidamente disse “Khalistan Zindabad”, já que a câmera, supostamente sua, estava focada nele, de acordo com a reportagem do Times of India.