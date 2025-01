Guru Gobind Singh Jayanti Feriado de 2025: As escolas fecham ou abrem às segundas-feiras?

Feriado do Guru Gobind Singh Jayanti de 2025 : Guru Gobind Singh Jayanti marca o aniversário do Guru Gobind Singh, o décimo guru Sikh. Em 2025, Guru Gobind Singh Jayanti cai na segunda-feira, 6 de janeiro.

Guru Gobind Singh Jayanti é feriado em várias regiões da Índia, como Punjab e Haryana. As escolas nestas regiões provavelmente serão fechadas.

Feriado do Guru Gobind Singh Jayanti: As escolas fecham às segundas-feiras?

O feriado do Guru Gobind Singh Jayanti é restrito na Índia, o que significa que as escolas e outros funcionários podem escolher se desejam observá-lo ou não. É provável que as escolas e outras instituições de ensino fechem apenas em áreas como Chandigarh, Haryana, entre outras, onde o Guru Gobind Singh Jayanti é celebrado como feriado.