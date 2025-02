Guru Ravidas Jayanti: As escolas, escritórios e lojas de bebidas estão fechadas em seu estado hoje?

Guru Ravidas Jayanti: Para comemorar o aniversário do nascimento do poeta indiano do movimento Bhakti, Guru Ravidas, vários governos estaduais declararam férias hoje, ou seja, em 12 de fevereiro.

As escolas, escolas, outras instituições educacionais, escritórios do departamento do governo e outras instituições de empreendedorismo do setor público permanecerão fechadas hoje em Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand e outros estados onde há férias hoje.