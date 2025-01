“No sul da região, uma das baixas dos UAVs caiu em um carro que passava pela estrada.

Na mesma área, fragmentos dos drones caídos foram danificados por um prédio residencial particular e uma fazenda, e o vidro foi eliminado.

Além disso, em Voronezh, como resultado da queda do drone depressivo, o vidro foi danificado em uma empresa industrial, observou Gusev.

Ele acrescentou que os serviços operacionais estão atualmente trabalhando no terreno. O perigo de um ataque de UAV na região ainda está sendo armazenado.

Lembre -se de que o Ministério da Defesa da Federação Russa relatou na quinta -feira no final da noite que as forças de defesa aérea destruíram 17 drones das forças armadas da Ucrânia por duas horas. Das 19:50 às 22:00, 11 BPLs foram filmados no território da região de Kursk, mais dois drones – acima das regiões de Belgorod, Voronezh e acima da Crimeia.