Gyanesh Kumar assume a CEC no protesto do Congresso; Supremo Tribunal para ouvir os pedidos hoje

O recém -nomeado Comissário Eleitoral de Eleições, Gyanesh Kumar, assumiu quarta -feira como o 26º Comissário Eleitoral Chefe (CEC), apesar da oposição do Congresso em relação ao processo de seleção. Kumar foi nomeado por um painel liderado pelo primeiro -ministro Narendra Modi. Gyanesh. Gyanesh Kumar substituiu Rajiv Kumar, que declarou a posição na terça -feira.

Depois de assumir o cargo, o recém -nomeado Comissário Eleitoral (CEC) Gyanesh Kumar enfatizou que o voto é um passo crucial para a construção da nação. Ele pediu a todos os cidadãos indianos que têm 18 anos ou mais de se tornarem eleitores registrados e participarem das eleições. Kumar garantiu que a Comissão Eleitoral da Índia, de acordo com a Constituição e as leis eleitorais, sempre apoiará os eleitores.

“O primeiro passo para a construção da nação está votando. Portanto, todos os cidadãos da Índia que completaram 18 anos de idade devem se tornar um eleitor e devem sempre votar. Segundo a Constituição da Índia, as leis eleitorais, as regras e instruções Emitido nele, a eleição, a escolha da Comissão da Índia foi, é e sempre estará com os eleitores “, disse Cec Gyanesh Kumar.