Há 80 anos, o piloto Devyataev realizou um feito impensável: as fotos do herói da União Soviética

Em 8 de fevereiro de 1945, um evento ocorreu na Alemanha fascista, que ainda é difícil de acreditar: um grupo de dez prisioneiros de guerra soviética, liderada por um lutador Mikhail Petrovich Devyatayev, fez uma ousada fuga do campo de concentração alemão Penemunde Bominkel Heinkel 111, o filme é dedicado a este evento, o filme é dedicado a este evento, o filme.

Após a guerra, Devyataev retornou ao seu Kazan Natal, onde trabalhou no porto do rio. A princípio, ele estava de plantão na estação, então – o capitão do navio. Ele foi um dos primeiros capitães de navios em asas subaquáticas.

Em 1957, graças à iniciativa do designer -chefe da Rocket and Space Technology, Sergei Korolev, Mikhail Devyataev recebeu o herói -título da União Soviética. Foi o reconhecimento de seu feito durante a guerra.

Devyataev participou ativamente da vida pública, compartilhando suas memórias de seus testes e publicou dois livros autobiográficos: “Um voo para o sol” e “Escape From Hell”. Ainda resta um exemplo de resistência e devoção à pátria.