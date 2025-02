‘Há um limite’: ele se referiu a muitas súplicas em 1991 locais de lei de adoração

Portanto, ele disse que os pedidos que o desafio que a lei receberam com “intenção travessa” para facilitar as demandas contra esses locais religiosos, de que a lei de 1991 atualmente protegeu.

Enquanto a seção 3 lida com a barra de conversão de locais de culto, a seção 4 refere -se às declarações sobre a natureza religiosa de certos locais de culto e um bar de jurisdição judicial, etc.

Após 12 de dezembro, vários pedidos foram apresentados, mesmo pelo chefe de Aimim Asaduddin Owaisi, o líder do Partido Samajwadi e o deputado da Kairana Iqra Choudhary e do Partido do Congresso, em busca de uma implementação efetiva da lei de 1991.

No início dos procedimentos do dia, o principal defensor mencionou o assunto.

Também no início do dia, a CJI expressou seu descontentamento para a apresentação de muitos novos casos.

No início, o CJI disse: “As pessoas continuam apresentando novos pedidos, alegando que levantaram novos motivos … será impossível lidar com solicitações, além do que já foi apresentado”.

No entanto, a Suprema Corte concedeu liberdade aos peticionários como líder do Partido Samajwadi e o deputado de Kairana, Iqra Choudhary, que apresentou os pedidos recentemente e nenhum aviso foi emitido sobre eles, para enviar pedidos de intervenção em declive citando novos motivos legais.

