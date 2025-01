Há uma clara chance de chegarmos a um acordo sobre Gaza esta semana, diz Sullivan dos EUA

Existe a possibilidade de um cessar-fogo para os sitiados Faixa de Gaza poderia ser alcançado esta semana, disse o Casa Branca conselheiro de segurança nacional na segunda-feira.

“Há uma possibilidade distinta de fecharmos este acordo esta semana, antes que o presidente Biden deixe o cargo.” Jake Sullivan disse ele à Bloomberg, referindo-se à próxima segunda-feira, quando o sucessor de Biden tomará posse.

Sullivan reiterou que os Estados Unidos já estiveram perto de um cessar-fogo antes, mas não conseguiram cruzar a linha de chegada.

“Portanto, não posso fazer quaisquer promessas ou previsões”, disse Sullivan, acrescentando que esteve ao telefone com Brett McGurk, conselheiro do presidente Joe Biden para o Médio Oriente, e também falou com o primeiro-ministro do Qatar e um dos principais negociadores israelitas.

“E há um sentimento geral de que isso está indo na direção certa”, disse ele.

No entanto, ele alertou que a forma como o grupo palestino Hamas responderá a um acordo final permanece desconhecido.

“Podemos chegar a um acordo final e então começar a implementá-lo nos próximos dias? Está aí para ser tomado. Portanto, a questão agora é: podemos todos aproveitar coletivamente o momento e fazer isso acontecer?” Sullivan disse.

Na semana passada, Biden disse aos repórteres que “algum progresso” está sendo feito nas negociações de troca de prisioneiros. O presidente disse que espera que seu governo consiga negociar tal acordo antes que ele termine em 20 de janeiro.

A troca de prisioneiros e as conversações de cessar-fogo, mediadas pelo Qatar, pelo Egipto e pelos Estados Unidos, foram interrompidas várias vezes devido às novas condições impostas pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

A oposição israelita e as famílias dos cativos acusam Netanyahu de obstruir os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza e um acordo de troca de prisioneiros com o Hamas.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 46.500 vítimas, a maioria delas mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar a um cessar-fogo imediato.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em Novembro mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.