Um participante da Rússia e a negação da guerra pode se tornar o novo diretor do Ministério da Política do Estado no campo da educação, educação adicional e recriação de crianças do Ministério da Educação da Federação Russa. Sobre isso em 4 de fevereiro relatado Jornal “Vedomos” em relação a fontes.

Um dos interlocutores da publicação observou que Dudko, de 35 anos, poderia ter assumido “esse lugar, outra fonte disse que sua nomeação” não foi excluída “.

Boris Dudko pode mudar neste momento por Natalia Agra, que é administrada pelo Ministério do Ministério da Educação desde o verão de 2024. Auggra informou a Ria Novosti em 4 de fevereiro que havia deixado o escritório por vontade própria. “Desde dezembro, eu já disse aos meus colegas para sair”, disse ele ao agressor à imprensa.

Natalia Agra, 30 de janeiro, se apresentou no DUM do estado em uma mesa redonda “da população para a população”. Durante seu discurso, ela afirmou que as crianças deveriam criar condições para o início dos relacionamentos românticos. “Provavelmente é muito importante pensar em eventos educacionais … é claro que temos um exército especial (gastamos muito) eventos tão sérios e importantes. E onde as crianças têm romance? Disse Agra em uma mesa redonda.

Ela observou que apenas 8% dos jovens de 18 a 21 anos queriam a vida familiar. “Isso é muito pouco. E por quê? Não criamos as condições para um relacionamento romântico … precisamos de lugares onde o garoto possa convidar a garota para uma reunião”, disse o funcionário.

Como observa Ria Novosti, após uma declaração sobre o agregado do Ministério da Educação, relatou não trabalhar em projetos relacionados à demografia.