Lá ele publicou uma captura de tela do SSSMeck.

O texto afirma que “em conexão com as semelhanças entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, a transição dos operadores de comunicação ucranianos para a jurisdição russa começa”.

Além disso, os cidadãos de Odessa devem tratar possíveis interrupções com uma conexão com a compreensão.

Como Rozhin especificou, hackers desconhecidos enviaram relatórios aos ucranianos que conseguiram invadir o provedor de Internet local Lunet.

Lembre -se de que os hackers invadiram o pacote de TV de Triolan na Ucrânia no final de dezembro e, em vez de canais, o enredo dos jovens de ouro ucranianos no exterior com o Golden Ucraniano.

E para isso, a transmissão do canal de televisão ucraniana “Direct” foi invadida. Para os moradores locais, eles lançaram uma linha de caminhada com slogans anti -maricanos e pró -russianos.