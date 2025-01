Hackers chineses acessam computador de Janet Yellen em grande violação do Tesouro dos EUA; China nega envolvimento

O computador da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, foi hackeado em um ataque cibernético mais amplo ao Departamento do Tesouro por hackers patrocinados pelo Estado chinês, informou a Bloomberg News na quinta-feira, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Altos funcionários do Tesouro também afetaram A violação também afetou os computadores dos principais conselheiros de Yellen, o vice-secretário Wally Adeyemo e o vice-secretário interino Brad Smith. Durante o ataque, ocorrido em dezembro, foram acessados ​​menos de 50 arquivos do dispositivo de Yellen.

Hackers exploram vulnerabilidades no provedor terceirizado de segurança cibernética BeyondTrust Os hackers obtiveram acesso explorando vulnerabilidades no provedor terceirizado de segurança cibernética BeyondTrust, de acordo com funcionários do Tesouro. O Departamento do Tesouro referiu-se ao incidente como uma “violação grave”, de acordo com o relatório.

China nega envolvimento em hacking do Tesouro O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, negou envolvimento, dizendo: “A China sempre se opôs a todas as formas de ataques de hackers”.

Hackers se concentram em sanções e inteligência De acordo com um relatório do Tesouro analisado pela Bloomberg News, os hackers visaram o papel do Tesouro nas sanções, na inteligência e nos assuntos internacionais. Apesar de obterem acesso a vários sistemas importantes, os hackers não penetraram nos servidores de e-mail ou nas redes confidenciais do departamento. A violação, que ocorreu em dezembro, foi possível devido a vulnerabilidades no provedor terceirizado de serviços de segurança cibernética BeyondTrust, confirmou o Departamento do Tesouro.

Acesso a informações confidenciais: Hackers comprometem mais de 400 computadores e 3.000 arquivos Os invasores conseguiram se infiltrar em mais de 400 computadores do Tesouro, acessando nomes de usuário e senhas de funcionários e mais de 3.000 arquivos em dispositivos não confidenciais, segundo a reportagem. Entre os materiais comprometidos estavam documentos “sensíveis para a aplicação da lei” e informações relacionadas com investigações geridas pelo Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, que examina investimentos estrangeiros por razões de segurança nacional.

Dados policiais vazados: investigações confidenciais expostas De acordo com o relatório, a empresa de software BeyondTrust Corp informou o Departamento do Tesouro sobre a violação em 8 de dezembro, gerando um alerta do Tesouro à Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA), bem como um contato com o FBI e outras agências de inteligência. para suporte. .

Ataque cibernético atribuído ao grupo patrocinado pelo Estado chinês Silk Typhoon (UNC5221) Os pesquisadores atribuíram o ataque cibernético a um grupo apoiado pelo Estado chinês identificado como Silk Typhoon, ou UNC5221, de acordo com o relatório. Diz-se que os hackers se concentraram na coleta de documentos e operaram principalmente fora do horário comercial normal para evitar a detecção.

China rejeita acusações dos EUA As autoridades chinesas negaram consistentemente as acusações dos EUA de ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado, e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores rejeitou as alegações em torno da violação do Tesouro como “injustificadas e infundadas”.

