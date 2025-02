Hailey Bieber acaba de carregar a nova tendência na jaqueta de couro que imediatamente vendida na Zara

Outro dia, outra jaqueta de couro Hailey Bieber em Nova York. Depois de deixar uma jaqueta de couro bombardeiro com calças soltas outro dia e ainda outro tempo com leggings. Bieber está de volta com outra tendência na jaqueta de couro, e é um pouco mais recente no palco do que as jaquetas de bombardeiros. A tendência é o Cinch-Waist Leather Jackets, e é esse que nossos editores de alguma forma entraram em pânico desde que Chloë Sevigny usava um no tapete vermelho no outono passado. Phoebe Philo talvez mereça grande parte do crédito por ter feito alguma tendência, graças à iteração Buzzy de US $ 9.000 de sua primeira coleção homônima, mas agora a tendência se tornou as marcas dominantes e mais acessíveis estão em lições (mais sobre isso) mais tarde ).

Como Sevigny, Bieber usava sua jaqueta de couro na faixa de cabeça como um vestido, completando o visual com bombas pretas (e calças justas transparentes na caixa Bieber). Se você não quer fazer calças sem calças, é a tendência da jaqueta perfeita para se associar a calças magras e a tendência de leggings que faz um retorno em 2025. -Jaqueta de couro waist em couro da moda na Borgonha e marrom escuro (desmaiado). Os dois são vendidos rapidamente (por razões óbvias), mas eu os vinculei abaixo, caso seu tamanho retorne por mágica em estoque. Continue rolando para verificá -los e comprar mais jaquetas de couro no ar condicionado que Bieber aprovaria, sem dúvida.

(Crédito da imagem: T.Jackson / Backgrid)

(Crédito da imagem: T.Jackson / Backgrid)

Estilos de janela fechada Zara

Zara ZW Limited Edition Collection 100% Jaqueta de couro na Borgonha

Zara Coleção de jaquetas de couro 100% em marrom escuro

Compre mais jaquetas de couro na calçada

MÃE Transporte de Parka

Prevalecente Jaqueta de couro Mendoza

Abercrombie & Fitch Jaqueta de couro vegetal com cinto

Salão 1884 Jaqueta de tilha de couro misha

Cos Jaqueta de caminhão de couro no tamanho

ALC Casaco de couro com capuz nolan

Garota favorita Casaco de couro Charles Cropped

Ulla Johnson Jaqueta de couro Aidan costurada com cinto