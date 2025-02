Hailey Bieber acaba de trouxer a versão do calcanhar de gatinho de uma grande tendência de sapatos planos, e é bom

Hailey Bieber foi lançada em Nova York na semana passada, e seu guarda -roupa para a viagem foi tudo de uma garota da moda legal em Nova York. Pegue um que ela foi fotografada para usar na cidade na sexta -feira – uma roupa elegante totalmente preta que incluía uma jaqueta de couro, calças de pernas retas e uma simples bolsa de correia de camurça. Mas quando vi a roupa pela primeira vez, meus olhos se levantaram diretamente, porque havia um par de saltos que pareciam frescos, mesmo em um mar de tendências do calcanhar.

Os sapatos Bieber eram um par de mocassins com salto de gatinho pontiagudo em couro preto, o que lhe dava uma sensação ainda mais chique e polida. Vimos todos os tipos de mocassins planos imagináveis ​​nesta fase, e os mocassins de bloco também são algo que já vimos antes, mas mocassins com saltos de gatinhos pontiagudos se sentem frescos e novos. Se você estiver na tendência, viajei à Internet e descobri que é uma tendência que as marcas aprovam e continue rolando para comprar os pares que tenho certeza de que Bieber aprovaria.

(Crédito da imagem: Josiahw / backgrid)

Em Hailey Bieber: O saco de linhas

Saltos de gatinho

Vince Samy apontou da cadeia de chagage em Mules Mules

Cos Mocassins com chuteiras de couro de gatinho

Derramar Módulo de calcanhar de gatinho

Loewe Tierra 40 mm em bombas mosquito-mosquito couro de couro

Linha Paolo Bombas de talão de gatinho calisto

Larred Susan Pumps Publica em Ortes