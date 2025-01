Hailey Bieber acabou de usar a cor das calças que sempre parecerão caras em 2026

A recente aparência de Nova York de Hailey Bieber sinaliza uma mudança sutil, mas significativa, na moda. Em vez de suas calças pretas habituais e seus jeans azuis habituais, ela escolheu calças bege elegantes com pernas largas, associadas a uma trincheira coordenada, um cardigã cinza, uma camiseta branca, um lenço triangular e mocassins de couro.

Enquanto as calças pretas sempre foram essenciais para o guarda -roupa, as calças bege emergindo como uma alternativa elegante, alta e acessível. Seu tom neutro acrescenta calor e sofisticação sem o peso do preto, o que os torna perfeitos para várias ocasiões. Sua versatilidade também é inegável. Eles se combinam sem esforço com tudo, alfaiate -Blazers feitos com tricô descontraído, oferecendo uma aparência afiada e refinada sem se sentir rígido.

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Hailey Bieber: Biquínis de greve Cardigan Tricot Dudley (US $ 150); Casaco Magda Butrym; Mocassins de linha; Calças online

Além de Nova York, as calças bege fizeram ondas durante eventos internacionais de moda. Das ruas de Paris durante a Haute Couture Fashion Week em Copenhague para os shows de outono / inverno 2025, eles usavam várias maneiras, seja com uma jaqueta bege de tosquinho ou uma colarinho de couro preto contrastante. De qualquer forma, eles se destacam, provando que tons mais leves podem ser tão poderosos, se não mais, quanto tons mais escuros.

Pronto para refrescar a rotação das calças? Continue rolando para comprar calças bege semelhantes ao novo par de Bieber.

Compre as melhores calças bege

Zara Calças de perna grandes com dardos Estilo com um cardigã e apartamentos como Bieber.

Você não pode superar esse preço.

Um estilo favorito da editora.

Este design de palazzo, de caba ambulante, é tão chique.

St. Agni Calça de tamanho de papel de algodão No inverno, use -os com um suéter e botas; Na primavera, use sandálias e um tanque.

MANGA Calças plissadas de Lyocell Então eu pude ver Bieber carregar esse estilo para o tamanho baixo.

Aexae Calças altas Você vai querer tê -los à mão em maio.

Twp Greene St Greene Stat A alta base de TWP é a elite.

Estes já estão a caminho de vender.